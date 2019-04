TIM Iron X, Titanium e Jet con 50 GB di Internet

Filippo Vendrame,

TIM ha iniziato ad offrire ad alcuni nuovi clienti la possibilità di poter attivare speciali offerte tariffarie: TIM Iron X, TIM Titanium e TIM Jet. Trattasi di soluzioni, però, che non possono essere attivate nei negozi e nemmeno online. Queste speciali tariffe vengono proposte attraverso i call center ad alcuni ex clienti dell’operatore che avevano lasciato il consenso ad essere ricontattati per ricevere offerte commerciali.

Offerte che non prevedono solo l’acquisto di una SIM ma anche la portabilità del numero. Più nello specifico, TIM Iron X 50 Giga offre chiamate illimitate e 50 GB di traffico Internet 4G. Il tutto a 6,99 euro al mese. I clienti dovranno pagare il primo mese 9,99 euro in quanto sono compresi i costi di attivazione. Offerta valevole da chi effettuerà portabilità da PosteMobile e da un qualsiasi operatore virtuale ad eccezione di Kena Mobile.

TIM Titanium 50 Giga, invece, propone sempre chiamate illimitate e 50 GB di traffico Internet 4G. Il tutto a 9,99 euro al mese. Tariffa attivabile da chi proviene da Iliad, Ho. Mobile, 3 Italia e Wind.

Infine, TIM Jet 50 Giga è una tariffa che include sempre chiamate illimitate e 50 GB di traffico Internet 4G. Offerta specifica per chi proviene da Vodafone. Primo mese 9,99 euro e poi 11,99 euro.

Il costo della SIM è di 10 euro con 10 euro di traffico.

Tutte le nuove SIM dispongono del piano base “TIM Base e Chat” che prevede un costo di 2 euro al mese. I clienti potranno, comunque, in ogni momento richiedere il passaggio ad un piano base senza canone come TIM Base New e TIM Semplice.

Di default, le SIM dispongono anche delle opzioni TIM In Viaggio Full e Giga di Scorta che possono essere disattivate in ogni momento.