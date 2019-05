iPhone XI: dai case la fotocamera “quadrata”

Marco Grigis,

Giungono nuove conferme sulle fotocamere di iPhone XI, la linea di smartphone che Apple potrebbe presentare il prossimo settembre. Così come già noto, l’azienda di Cupertino potrebbe introdurre tre nuovi obiettivi per i suoi dispositivi, inclusi in un singolare alloggiamento quadrato. Un produttore di case di terze parti, così come conferma Slashleaks, porta nuove prove per questo cambio di design.

Le immagini pubblicate mostrano un case per iPhone XI trasparente, realizzato in plastica rigida, mostrato sia singolarmente che applicato su uno smartphone. Considerato come il dispositivo non sia stato ancora ufficialmente presentato da Apple, appare ovvio si tratti di rendering per presentare l’accessorio.

La custodia permette di ottenere importanti informazioni sul design dello smartphone. Il pannello frontale rimarrà probabilmente simile a quello delle attuali generazioni di iPhone XS e iPhone XS Max, con un display edge-to-edge con top notch, dove incorporare i sensori TrueDepth. D’altronde, le dimensioni sembrano essere le stesse: 5.8 pollici per il modello base e 6.5 per l’edizione Max. La scocca posteriore, invece, vedrà delle significative novità.

Le fotocamere previste sono tre, presenti sullo smartphone in una disposizione “a triangolo”, e saranno racchiuse in un alloggiamento dalle forme quadrate, con gli angoli leggermente arrotondati. Il case riflette proprio questo design, prevedendo una grande apertura posteriore per ospitare le tre ottiche.

Si discute ormai da giorni, sui social anche con toni particolarmente accesi, di questa scelta di design da parte del gruppo di Cupertino. In molti, infatti, ritengono la configurazione quadrata abbastanza ingombrante, domandandosi perché Apple non abbia invece optato per un semplice allineamento così come avviene per altri produttori. Dal rendering, tuttavia, i singoli obiettivi appaiono molto gradi e, di conseguenza, vi potrebbero essere motivazioni tecnologiche o di funzionalità alla base di questa inedita progettazione. Non resta che attendere il prossimo settembre, di conseguenza, per scoprire tutte le novità relative a iPhone XI.