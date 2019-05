Marco Grigis,

Apple ha deciso di aggiornare la propria linea dei MacBook Pro, introducendo processori più veloci e una rinnovata tastiera. La linea dei laptop professionali del gruppo migliora con l’introduzione di processori Intel Core di ottava e nona generazione, con configurazioni fino a 8 core. Una novità per il marchio, considerando come la precedente generazione abbia raggiunto massimo 6 core, capace di garantire fino al 40% di prestazioni in più.

I nuovi MacBook Pro sono apparsi ieri su Apple Store, con un annuncio poi confermato dalla stessa azienda di Cupertino tramite un comunicato stampa. Come già anticipato, i nuovi MacBook Pro sono disponibili in configurazioni fino a 8 core con processori Intel di ottava e nuova generazione, capaci di assicurare prestazioni fino al 40% migliori rispetto alle precedenti generazioni. In particolare, MacBook Pro da 15 pollici oggi integra soluzioni a 6 oppure a 8 core, con Turbo Boost fino a 5 GHz, mentre l’edizione da tredici pollici rimane a quattro core ma con chip più performanti, con Turbo Boost fino a 4.7 GHz.

Nella pratica, così come riferisce Apple, questi miglioramenti dovrebbero tradursi nella possibilità di gestire progetti multitraccia con doppio plug-in Alchemy in Logic Pro X, eseguire rendering due volte più veloci in Maya Arnold, approfittare di velocità di Photoshop del 75% più elevate, sfruttare il 65% di prestazioni nelle elaborazioni XCode, gestire fino a 11 stream multicam simultanei in 4K su Final Cut Pro X.

Tom Boger, Senior Director Mac Product Marketing di Apple, ha così commentato l’aggiornamento:

Ora, grazie ai processori 8-core che offrono un incremento notevole delle prestazioni, lo splendido display Retina, l’archiviazione veloce, la batteria che dura tutto il giorno e il sistema operativo macOS, MacBook Pro si riconferma il miglior notebook pro al mondo; non vediamo l’ora di scoprire quali altri incredibili progetti realizzeranno i nostri clienti.

I nuovi MacBook Pro incorporano anche una tastiera dai materiali riprogettati, allo scopo di evitare i malfunzionamenti che hanno coinvolto le precedenti generazioni.