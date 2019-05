Wind, nuove offerte winback per gli ex clienti

Filippo Vendrame,

Wind ha iniziato a proporre nuove offerte winback ai suoi clienti attraverso call center. L’operatore, brand di Wind Tre, ha iniziato a contattare solamente gli ex clienti che avevano lasciato l’assenso ad essere avvicinati per eventuali offerte di natura commerciale. Nello specifico, l’operatore arancione avrebbe iniziato a proporre ad alcuni ex clienti l’attivazione delle tariffe Wind Smart 50 Fire, Wind Smart 50 Flash, All Inclusive 50 Super e All Inclusive 50 Special.

Chi aderirà, non solo dovrà acquistare la nuova SIM ma dovrà anche effettuare obbligatoriamente la portabilità del proprio numero. La nuova SIM viene spedita direttamente presso l’abitazione del cliente. L’attivazione è in promozione se l’utente non dismetterà la SIM prima di 24 mesi. In caso contrario, saranno addebitati 10 euro. Previsto un costo iniziale a partire da 20 euro che dovrà essere corrisposto al corriere.

Entrando nello specifico delle proposte tariffarie, Wind Smart 50 Fire offre chiamata illimitate e 50 GB di traffico Internet al costo di 4,99 euro al mese. Sarà proposta a chi è con gli operatori PosteMobile, Fastweb Mobile ed altri virtuali.

Wind Smart 50 Flash, invece, offre sempre chiamate illimitate e 50 GB di Internet ma ad un costo di 6,99 euro al mese. Attivabile da chi proviene da Iliad, Ho. Mobile e Kena Mobile.

Wind All Inclusive 50 Special propone chiamate illimitate, 200 SMS e 50 GB di Internet al costo di 9,99 euro al mese. Offerta dedicata a chi proviene da Vodafone.

Infine, Wind All Inclusive 50 Super offre chiamate illimitate, 200 SMS e 50 GB di traffico dati al costo di 13,99 euro al mese. Tariffa attivabile solamente da chi proviene da TIM.

Il traffico dati di tutte le offerte è utilizzabile sotto la rete 4G dell’operatore. Inoltre, tutte queste offerte prevedono l’attivazione gratuita di Sms MyWind, un servizio che informa l’utente attraverso un SMS dell’arrivo di una chiamata mentre era irreperibile.