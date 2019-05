Motorola annuncia il Moto Z4

Luca Colantuoni,

Dopo una breve apparizione su Amazon, il Moto Z4 è stato ufficialmente annunciato da Motorola. Il successore del Moto Z3 non è tuttavia un top di gamma, ma integra componenti di fascia media. Il produttore statunitense potrebbe quindi svelare un’altra versione o nuova serie con migliori caratteristiche.

Il Moto Z4 possiede una cover in vetro opaco, un frame in alluminio serie 6000 e uno schermo OLED Max Vision da 6,4 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19:9. Nella parte superiore c’è un piccolo notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 25 megapixel (f/2.0) che scatta foto da 6,25 megapixel, sfruttando la tecnologia Quad Pixel. La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 675, 4 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 2 TB.

La singola fotocamera posteriore ha un sensore da 48 megapixel (f/1.7) che permette di ottenere scatti da 12 megapixel (tecnologia Quad Pixel). Sono anche presenti il flash LED, la stabilizzazione ottica delle immagini e l’autofocus ibrido (PDAF e laser). Non mancano funzionalità avanzate come Google Lens, filtri Live, Cinemagraph, YouTube Live, Hyperlapse, slow motion, registrazione video 4K/30fps e la modalità Night Vision, introdotta con il Motorola One Vision, che consente di scattare foto più nitida in condizioni di scarsa illuminazione.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE (dual SIM). Il lettore di impronte digitali è di tipo ottico, quindi si trova sotto lo schermo. Oltre alla porta USB Type-C c’è il jack audio da 3,5 millimetri. Non potevano ovviamente mancare i 16 pin magnetici che permettono di collegare i Moto Mod, tra cui quello con modem 5G. La batteria da 3.600 mAh supporta le ricarica rapida TurboPower (15 Watt) e offre un’autonomia fino a due giorni. Il sistema operativo è Android 9 Pie in versione quasi stock.

Due i colori disponibili: Flash Grey e Frost White. Il Moto Z4 verrà venduto da Verizon a partire dal 13 giugno. Il prezzo è 499,99 dollari. Per un tempo limitato si potrà acquistare lo smartphone insieme al Moto Mod 5G ad un prezzo di 439,99 dollari. La versione “unlocked” disponibile dal 6 giugno ha lo stesso prezzo (499,99 dollari), ma in regalo c’è il 360 Camera Moto Mod. Non è noto se arriverà in Europa.