Apple Mac Pro, schede video AMD Radeon Pro Vega II

Luca Colantuoni,

Apple ha presentato ieri il nuovo Mac Pro, una potente workstation per i professionisti della grafica e altre attività che richiedono elevate prestazioni. Oltre alla scheda video AMD Radeon Pro 580X, gli utenti possono scegliere le nuove GPU Radeon Pro Vega II e Radeon Pro Vega II Duo, basate sull’architettura Vega a 7 nanometri.

La Radeon Pro Vega II integra 64 Compute Unit corrispondenti a 4.096 Stream Processor che funzionano ad un frequenza massima di 1,7 GHz e offrono prestazioni fino a 14 TFLOPS nei calcoli in virgola mobile a 32 bit (28 TFLOPS a 16 bit). Sulla scheda ci sono 32 GB di memoria HBM2 per una larghezza di banda di 1 TB/s, grazie all’interfaccia a 4.096 bit. Chi non si accontenta può scegliere la Radeon Pro Vega II Duo con 128 Compute Unit (8192 Stream Processor) e 64 GB di memoria HBM2, in grado di raggiungere i 28 TFLOPS.

La tecnologia AMD Infinity Fabric Link permette il trasferimento dei dati tra le GPU ad una velocità massima di 84 GB/s. Invece del tradizionale slot PCIe 3.0, Apple utilizza il suo slot proprietario che fornisce fino a 475 Watt. Non sono quindi necessari connettori aggiuntivi per l’alimentazione.

Altra novità è il Mac Pro Expansion Module che consente di abbinare due Radeon Pro Vega II o due Radeon Pro Vega II Duo, ottenendo una scheda video equivalente con quattro GPU da 56 TFLOPS e 128 GB di memoria HBM2. Sulla staffa posteriore ci sono quattro porte Thunderbolt 3 e una porta HDMI 2.0. Le schede supportano fino a otto monitor 4K o quattro monitor 5K o quattro Pro Display HDR. AMD non ha svelato il prezzo, ma si prevedono cifre esorbitanti.