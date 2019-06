iOS 13, iPadOS e macOS 10.15: i device compatibili

Marco Grigis,

Apple ha presentato ieri, nel corso del tradizionale appuntamento con la WWDC 2019, le novità per tutti i suoi sistemi operativi. Le attenzioni si sono concentrate principalmente iOS 13 – un sistema operativo che si sdoppia con una versione ad hoc per tablet chiamata iPadOS – nonché su macOS 10.15, ovvero macOS Catalina. Quali sono i dispositivi del gruppo compatibili con questi aggiornamenti?

Con la presentazione delle sue nuove soluzioni sia mobile che desktop, Apple ha leggermente ristretto la lista di compatibilità per gli aggiornamenti, disponibili in beta pubblica già dal mese di giugno e in versione finale a partire da settembre. iOS 13 e iPadOS supportano infatti processori pari o superiori all’A8X, A8 escluso, mentre macOS Catalina saluta i dispositivi prodotti prima del 2012. Per quanto inferiore ai precedenti iOS 12 e macOS Mojave, si tratta di un supporto ancora decisamente esteso per il gruppo di Cupertino, considerando anche come alcuni dei device compresi siano stati presentati anche cinque o più anni fa.

Di seguito, un elenco utile per capire se il dispositivo in proprio possesso sia incluso nei futuri aggiornamenti.

iOS 13

Così come già accennato, il nuovo iOS 13 sarà disponibile su dispositivi mediamente recenti, praticamente con processore pari all’A9, considerando come l’A8X sia unicamente riservato ai tablet. Ecco la lista:

iPhone SE ;

; iPhone 6S e successivi, compresi gli ultimi iPhone XS e iPhone XS Max;

e successivi, compresi gli ultimi iPhone XS e iPhone XS Max; iPod Touch di settima generazione

iPadOS

iPadOS è una sorta di evoluzione di iOS 13: mantiene le stesse funzioni presenti su iPhone, aggiungendo alcune funzionalità specifiche per tablet, come la navigazione sui siti in modalità desktop, doppie finestre per la stessa applicazione in modalità Split View, scrittura dei testi facilitata e molto altro ancora. Il sistema operativo sarà compatibile con:

iPad Air 2 e iPad Air (terza generazione);

e iPad Air (terza generazione); iPad Mini 4 e successivi;

e successivi; iPad 2017 e iPad 2018 (quinta e sesta generazione);

e iPad 2018 (quinta e sesta generazione); l’intera linea degli iPad Pro.

macOS Catalina

macOS Catalina rappresenta un’evoluzione del precedente macOS Mojave, con l’addio a iTunes e la sua suddivisione in applicazioni standalone – Apple Music, Podcast e Apple TV – e la possibilità di sfruttare software per iPad tramite Project Catalyst. Di seguito, tutti i computer compatibili:

MacBook Air 2012 e successivi;

2012 e successivi; MacBook 2015 e successivi;

2015 e successivi; MacBook Pro 2012 e seguenti;

2012 e seguenti; iMac 2012 e successivi;

2012 e successivi; iMac Pro 2017 e seguenti;

2017 e seguenti; Mac Pro 2013 e 2019;

2013 e 2019; Mac Mini 2012 e successivi.