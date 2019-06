Amazon: 30% di sconto sulle smart home con Alexa

Filippo Vendrame,

Per chi intende rendere la propria casa smart installando alcuni dispositivi dedicata alla domotica, Amazon ha da qualche giorno lanciato una ghiotta promozione che permette di risparmiare cifre interessanti. Nello specifico, sino al prossimo 10 luglio sarà possibile ottenere uno sconto del 30% sui prodotti smart home selezionati compatibili con Alexa. Uno sconto, quindi, molto importante che però sarà possibile ottenere solamente inserendo il codice SMART30 al momento del pagamento.

Inoltre, l’offerta si applica solo agli articoli venduti da Amazon su Amazon.it. L’offerta non si applica agli acquisti effettuati da Amazon’s Warehouse Deals o da venditori di terze parti sul Marketplace di Amazon, anche se “spediti da Amazon”. L’offerta si applica a un massimo di 5 prodotti. Qualora si inserissero nel carrello 6 o più prodotti l’offerta si applicherà ai 5 prodotti con prezzo inferiore.

Entrando nello specifico dei prodotti compatibili con questo promozione, si evidenzia il Philips Hue White and Color Ambiance Starter Kit con 2 Lampadine E27 e un Bridge che costa 128,43 euro. In alternativa, possibile acquistare in sconto anche Tado° Termostato Intelligente Kit di Base V3+ che costa 199,99 euro.

Non meno interessante la presa intelligente Woox 5024 il cui costo base è di 16,12 euro. Da segnalare anche la stazione meteo Netatmo con sensori wireless a 156,34 euro. Ma i prodotti in offerta sono molti più più e quindi il suggerimento è quello di studiare con attenzione la vetrina delle offerte di Amazon dedicata a questa promozione per non perdere alcun affare.

Si ricorda, infine, che gli iscritti al programma Amazon Prime riceveranno quanto acquistato in un solo giorno. Ulteriori informazioni direttamente sul sito ufficiale di Amazon.