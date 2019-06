TIM pronto a lanciare il 5G: primi dettagli

Filippo Vendrame,

TIM sarebbe pronto a lanciare il 5G in Italia. Secondo quanto riporta MondoMobileWeb, l’operatore dovrebbe inizialmente lanciare la sua rete di quinta generazione nelle città di Torino, Milano e Roma. Inoltre, a partire dal prossimo mese di luglio, il 5G dovrebbe essere attivato anche a Bari, Matera, Napoli, Firenze, Bologna e Verona. Ovviamente, la copertura poi crescerà nel corso dei successivi mesi raggiungendo altre città italiane.

Secondo la fonte, TIM dovrebbe lanciare due offerte specifiche per il 5G: 50 GIGA in 5G e 100 GIGA in 5G. La prima offerta avrà un costo di 29 euro al mese. La seconda, invece, dovrebbe costare 49 euro al mese. Incluso, in queste tariffe, anche il traffico voce. Grazie a TIM Advance 5G Top dovrebbe essere possibile includere uno smartphone 5G all’interno di queste offerte senza ulteriori spese.

L’operatore, ovviamente, metterà a disposizione direttamente alcuni smartphone 5G che i clienti potranno acquistare o abbinare a queste offerte. Trattasi del modelli Xiaomi Mi Mix 3 5G, Samsung Galaxy S10 5G e Oppo Reno 5.

A questo punto non rimane che attendere il lancio ufficiale della rete 5G di TIM in Italia che potrebbe avvenire già nelle prossime ore.

Se queste anticipazioni saranno confermate, TIM offrirà una copertura iniziale già molto interessante. Sarà altrettanto curioso scoprire qualche dettaglio in più sui piani di espansione del 5G dell’operatore nel corso dei prossimi mesi.

Da capire anche se, lato tariffe, il 5G sarà attivabile pure su tutte le altre tariffe, un po’ come permette Vodafone, o se bisognerà, per forza, aderire alle offerte tariffarie specifiche sopramenzionante.

Tutti quesiti che presto potranno avere una risposta.