TIM Party mette in palio i Samsung Galaxy S10 5G

Filippo Vendrame,

Con il lancio delle sue offerte 5G, TIM ha messo a disposizione dei suoi clienti i primi smartphone 5G tra cui il nuovissimo Samsung Galaxy S10 5G. Per festeggiare in qualche modo il debutto della sua rete di quinta generazione, l’operatore ha annunciato un nuovo concorso che mette in palio un Samsung Galaxy S10 5G al giorno attraverso TIM Party.

Questa iniziativa promozionale sarà valida sino al prossimo 3 luglio 2019 ed è rivolta sia ai clienti di rete fissa che a quelli di rete mobile. Partecipare al concorso e provare a vincere lo smartphone 5G di Samsung è davvero molto semplice. Tutto quello che sarà sufficientemente fare è accedere al sito di TIM Party o iscriversi al programma fedeltà se non ancora fatto. Accendendo al sito TIM Party basterà entrare nell’area dedicata a questo concorso. Una volta entrati, sarà possibile tentare ogni giorno la sorte per provare a vincere lo smartphone.

Ogni giorno i clienti TIM potranno tentare di aggiudicarsi il Samsung Galaxy S10 5G effettuando da 1 a 5 tentativi. Il numero dipende dal “livello di fedeltà” dei clienti. Per esempio, i clienti con meno di 12 mesi di anzianità potranno provare a vincere il premio effettuando un solo tentativo al giorno. Tutti coloro, invece, che dispongono di una linea fissa e di una linea mobile potranno tentare la sorte ben 5 volte al giorno.

Samsung Galaxy S10 5G

Questo smartphone, si ricorda, dispone di uno schermo dual edge da 6,7 pollici con risoluzione Quad HD+ (3040×1440 pixel), processore Exynos 9820, 8 GB di RAM, 256 GB di storage (non espandibile), tre fotocamere posteriori da 12, 12 e 16 megapixel più una fotocamera 3D Depth, due fotocamere frontali da 10 megapixel e 3D Depth, connettività Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC, ANT+ e LTE Cat. 20, cardiofrequenzimetro, lettore di impronte digitali ad ultrasuoni, porta USB Type-C, altoparlanti stereo AKG con Dolby Atmos e batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida e wireless.