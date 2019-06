LG W10, W30 e W30 Pro, tre smartphone economici

Luca Colantuoni,

LG ha recentemente presentato due top di gamma (G8 ThinQ e V50 ThinQ 5G), ma l’annuncio è stato “offuscato” dai concorrenti Galaxy S10, Huawei P30 e OnePlus 7. Il produttore coreano tenta ora maggiore fortuna con la nuova serie LG W svelata in India. Al momento non è noto se arriverà in Europa.

I tre smartphone ha uno schermo FullVision con risoluzione HD+, ma cambia la diagonale e il rapporto di aspetto. Il W10 ha un display 18:9 da 6,19 pollici con notch tradizionale, mentre W30 e W30 Pro hanno display 19:9 da 6,26 e 6,217 pollici con notch a goccia. Caratteristiche comuni sono la batteria da 4.000 mAh (ricarica rapida solo per W30 Pro), i moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM), il lettore di impronte digitali sul retro e le funzionalità IA delle fotocamere (riconoscimento facciale ed effetto bokeh).

Il W10 integra un processore octa core MediaTek Helio P22, 3 GB di RAM e 32 GB di storage. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 13 e 5 megapixel, mentre quella frontale ha una risoluzione di 8 megapixel. Due i colori disponibili al lancio: Tulip Purple e Smokey Grey. Il prezzo è 8.999 rupie, pari a circa 115 euro.

Il W30 possiede specifiche simili (processore, RAM e storage), ma una tripla fotocamera posteriore con sensori da 12, 13 e 2 megapixel (standard, grandangolare e profondità), mentre quella frontale ha una risoluzione di 16 megapixel. Tre i colori disponibili al lancio: Thunder Blue, Platinum Gray e Aurora Green. Il prezzo è 9.999 rupie, pari a circa 130 euro.

Il W30 Pro integra invece il processore octa core Snapdragon 632, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, fotocamera frontale da 16 megapixel e tre fotocamere posteriori da 13, 5 e 8 megapixel. Sono presenti inoltre altoparlanti stereo. Per questo modello non è stato comunicato il prezzo. Anche se non indicato, i tre smartphone dovrebbe avere il jack audio da 3,5 millimetri e sistema operativo Android 9 Pie.