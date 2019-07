Samsung Galaxy S10 5G debutta con Vodafone: prezzi

Filippo Vendrame,

Vodafone ha finalmente introdotto nei suoi listini il Samsung Galaxy S10 5G che si affianca agli smartphone Xiaomi Mi Mix 3 5G ed LG V50 ThinQ 5G. Tutti questi device sono compatibili con la rete 5G che l’operatore ha da poco lanciato sul territorio italiano. Chi volesse provare le nuove reti di quinta generazione, laddove presenti, dovrà per forza dotarsi di questi dispositivi.

Samsung Galaxy S10 5G potrà essere acquistato in 30 comode rate mensili da 27,99 euro con Red Unlimited Smart; in 30 rate da 26,99 euro con Red Unlimited Ultra; in 30 rate da 21,99 euro con Red Unlimited Black. Inoltre, questo smartphone 5G di Samsung potrà essere acquistato in 30 rate mensili da 28,99 euro con Vodafone One Pro, Shake it Easy e tutte le altre tariffe ricaricabili di Vodafone. Invece, con Vodafone One Family, C’all Global e Special, si potrà avere in 30 rate mensili da 29,99 euro. In tutti i casi, è previsto un anticipo che dipenderà dall’offerta sottoscritta.

Da evidenziare che in caso di recesso anticipato, i clienti dovranno pagare una penale. Ovviamente, il Samsung Galaxy S10 5G potrà essere acquistato pure a prezzo pieno al costo di 1.279,99 euro.

Maggiori dettagli sull’offerta di Vodafone su questo smartphone, direttamente all’interno del sito ufficiale dell’operatore.

Samsung Galaxy S10 5G

Il Samsung Galaxy S10 5G, si ricorda, dispone di un display dual edge da 6,7 pollici con risoluzione Quad HD+ (3040×1440 pixel), processore Exynos 9820, 8 GB di RAM, 256 GB di storage (non espandibile), tre fotocamere posteriori da 12, 12 e 16 megapixel più una fotocamera 3D Depth, due fotocamere frontali da 10 megapixel e 3D Depth, connettività WiFi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC, ANT+ e LTE Cat. 20, cardiofrequenzimetro, lettore di impronte digitali ad ultrasuoni, porta USB Type-C, altoparlanti stereo AKG con Dolby Atmos e batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida e wireless.