MediaWorld Red Friday, tanti prodotti in sconto

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha ufficialmente lanciato il “Red Friday“. Trattasi di una promozione che la catena di elettronica aveva preannunciato alcuni giorni fa e che deve essere vista come una sorta di risposta all’Amazon Prime Day. Da oggi 4 luglio sino al prossimo 7 luglio, i clienti potranno approfittare di sconti importanti su tantissimi prodotti. Le offerte sono valide sia online che nei punti vendita.

Tra gli smartphone in promozione si evidenziano l’iPhone XR 128 GB a 749 euro, oppure l’iPhone XS Max 64 GB a 1049 euro. Tra i device Android si menzionano il Samsung Galaxy S10+ 128 GB a 899 euro, il Samsung Galaxy Note 9 128 GB a 649 euro, il Samsung Galaxy S10e a 499 euro e il Huawei Mate 20 Pro a 549 euro. Tante le proposte anche per gli appassionati di gaming. La console PS4 Pro è proposta a 299 euro. Invece, la console Nintendo Switch con il kit Nintendo LABO è proposta a soli 289 euro. La console Xbox One S con il gioco Fortnite è in sconto a 179 euro.

Non mancano offerte speciali anche per chi volesse un nuovo PC Windows 10. Il modello ACER Aspire 3 con CPU AMD Ryzen 5 è proposto a soli 399 euro. Tante anche le fotocamere in sconto come la NIKON Coolpix B500 a 199 euro. Ampia anche la selezione di televisori di ultima generazione in offerta per tutti coloro che vogliono trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica.

Non mancano proposte in sconto anche su periferiche per computer, accessori tech, indossabili, prodotti audio e tanto altro. In offerta anche il monopattino elettrico Segway ES1 a 299 euro. Gli appassionati di droni, invece, potranno acquistare il DJI Mavic Air in versione combo a 899 euro.

Un volantino tutto da sfogliare per non perdere l’occasione di fare qualche buon affare.