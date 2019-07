Filippo Vendrame,

Il 5G di TIM è arrivato anche a Napoli dopo essere stato già lanciato nei giorni scorsi a Roma e a Torino. Durante un evento che si è tenuto nella mattinata di oggi a Roma, l’operatore ha fatto il punto della situazione sulla nuova tecnologia, raccontando di tutte le sue enormi potenzialità. Inoltre, TIM ha condiviso anche i suoi piani di sviluppo della rete per l’Italia.

Per quanto riguarda gli obiettivi di copertura, il 5G di TIM arriverà entro quest’anno in altre 6 città (Milano, Bologna, Verona, Firenze, Matera e Bari), in 30 destinazioni turistiche, in 50 distretti industriali e come parte integrante di 30 progetti specifici per le grandi imprese. La velocità massima di cui si potrà disporre sarà pari a 2 Gbps. Ma i piani di espansione della rete sono molto più ambiziosi.

Entro il 2021, TIM punta a coprire con il 5G, 120 città, 200 destinazioni turistiche, 245 distretti industriali e 200 progetti specifici per le grandi imprese. Complessivamente, entro quella data la copertura arriverà al 22% della popolazione. La velocità salirà sino a 10 Gbps. Inoltre, potranno beneficiare del 5G molti comuni avvalendosi anche di connessioni superveloci grazie alla soluzione FWA (Fixed Wireless Access).

TIM ha sottolineato i grandi vantaggi che introdurranno le reti di quinta generazione. Il 5G porterà ad una trasformazione fino ad oggi inimmaginabile della rete fissa e mobile, con prestazioni 10 volte superiori a quelle attuali: maggiore velocità di download (almeno 10 volte superiore al 4G), minor latenza (10 volte inferiore al 4G), maggiore densità di dispositivi gestiti (fino a 10 volte), uso significativo dell’Internet of Things per connettere simultaneamente fino a 1 milione di device e sensori per Km quadrato con altissima qualità e affidabilità.

TIM 5G, l’offerta

TIM ha già condiviso da alcuni giorni i dettagli della sua offerta commerciale per le reti 5G.

TIM Advance 5G : 50 GB, chiamate e SMS illimitati, video HD e Ultra HD a partire da 29,99 euro al mese

: 50 GB, chiamate e SMS illimitati, video HD e Ultra HD a partire da 29,99 euro al mese TIM Advance 5G Top : 100 GB, chiamate e SMS illimitati, video HD e Ultra HD e il roaming incluso anche da Stati Uniti, Canada, Svizzera e Principato di Monaco a partire da 49,99 euro al mese

: 100 GB, chiamate e SMS illimitati, video HD e Ultra HD e il roaming incluso anche da Stati Uniti, Canada, Svizzera e Principato di Monaco a partire da 49,99 euro al mese Senza Limiti 5G: (solo utenti business) prevede minuti e SMS illimitati anche dall’Italia in Europa e verso 16 destinazioni extra UE, 100 GB, mail e chat illimitate, roaming anche internazionale con chiamate e SMS illimitati oltre a 5GB nelle 16 destinazioni extra UE a partire da 60 euro al mese

TIM propone ai clienti 5G gli smartphone Samsung Galaxy S10 5G, Xiaomi Mix3 5G e a breve l’Oppo Reno 5G. TIM offrirà inoltre il roaming 5G in sei Paesi iniziando entro luglio con Austria, Gran Bretagna, Svizzera, per proseguire successivamente con Spagna, Germania ed Emirati Arabi.