iPhone XI: online le schede logiche

Marco Grigis,

In attesa della presentazione ufficiale dei nuovi iPhone XI, probabilmente prevista da Apple per settembre, appaiono online le prime immagini per la scheda logica dello smartphone. Gli scatti sono stati forniti da una fonte anonima a Slashleaks, da ormai qualche anno in prima linea per tutte le indiscrezioni relative alla mela morsicata.

Le immagini della scheda logica di iPhone XI si aggiungono ai CAD di qualche giorno fa, sempre distribuiti da Slashleaks. Sul fronte dei circuiti dello smartphone Apple potrebbero esservi importanti novità: mentre iPhone X e successivi – compreso il coloratissimo iPhone XR – dispongono di una scheda logica a “L”, quella ripresa in questi scatti è rettangolare. Al momento non è dato sapere se sia relativa a un singolo modello dei nuovi device oppure a tutti gli esemplari: in questo caso, la riduzione dello spazio occupato potrebbe derivare dalle ridotte necessità energetiche del processore A13, così come a una migliore miniaturizzazione.

Come sottolinea AppleInsider, infatti, le dimensioni del processore sembrano essere le medesime dell’attuale A12, tuttavia i circuiti appaiono più densi e la scheda logica leggermente più lunga. Ancora, la modifica del design potrebbe essere relativa al posizionamento delle nuove fotocamere: come già noto, infatti, iPhone XI incorporerà ben tre ottiche posteriori.

Così come già anticipato, i nuovi iPhone XI dovrebbero arrivare nel mese di settembre, come da tradizionale appuntamento per la società di Apple Park. I dispositivi dovrebbero risultare esteticamente simili ai loro predecessori – fatta eccezione per la già citata tripla fotocamera – e incorporare delle batterie lievemente più capienti. Per quanto riguarda il nuovo esemplare della linea iPhone XR, invece, si parla dell’introduzione di una doppia fotocamera e di due nuove colorazioni per la scocca, ovvero verde e lavanda.