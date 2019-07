Problemi tastiere MacBook: colpa di Jony Ive?

Marco Grigis,

Si torna a parlare delle tastiere con meccanismo a farfalla inserite in MacBook e MacBook Pro. La scorsa settimana è emersa un’indiscrezione relativa al cambio di strategia da parte di Apple: la società, infatti, vorrebbe abbandonare questa tecnologia per adottare uno standard più affidabile. Nel frattempo, l’Insider ipotizza le responsabilità di un design così poco gradito dagli utenti: la colpa è di Jonathan Ive?

L’intervento di Insider si basa sul parere di John Gruber, uno dei blogger più affidabili sul fronte della mela morsicata, con il suo seguito Daring Fireball. Secondo quanto riferito, l’eccessiva attenzione di Jony Ive per la sottigliezza dei device avrebbe causato compromessi sul fronte della tastiera di MacBook e MacBook Pro, con un prodotto incline ai guasti.

Non conosco i dettagli della storia, ma certamente si potrebbe scommettere sul fallimento della tastiere dei MacBook come diretta conseguenza dell’ossessione di Jonathan Ive per la sottigliezza e il minimalismo.

La tastiera con meccanismo a farfalla è stata introdotta nel 2015 con il MacBook privo di ventole, per poi essere estesa sulla linea MacBook Pro e sugli ultimi MacBook Air. Negli anni gli utenti hanno incontrato svariati malfunzionamenti, da tasti bloccati all’impossibilità di digitare alcune lettere, forse causati dall’accumulo di polvere e detriti. Nelle ultime generazioni Apple ha incluso una guaina interna per evitare proprio la polvere, ma l’intento pare non sia stato pienamente risolutivo.

La società californiana è stata quindi costretta ad avviare un piano di riparazione gratuito per tutti gli utenti coinvolti dalla problematica. Nel frattempo, il gruppo di Cupertino non ha commentato le dichiarazioni apparse su Business Insider, non entrando nel merito delle possibili responsabilità di Jonathan Ive nella progettazione delle sue tastiere. Non resta che attendere i propri laptop targati mela morsicata, per scoprire che tipo di meccanismo per i pulsanti verrà inserito.