Mozilla annuncia Firefox 68 per desktop

Luca Colantuoni,

Mozilla ha annunciato la disponibilità di Firefox 68 per Windows, macOS e Linux. Questa versione del browser include diverse novità, tra cui il nuovo sistema di aggiornamento in background che sfrutta il servizio BITS di Windows. Sono stati inoltre apportati miglioramenti alla pagina degli add-on. La fondazione ha rilasciato anche le versioni per Android e iOS.

La novità di Firefox 68 riguarda l’interfaccia della modalità lettura. Dato che molto utenti preferiscono attivare il tema scuro, Mozilla ha implementato le Blackout shades. Il tema scuro verrà applicato a tutte le sezioni del sito, non solo all’area del testo, oltre che alla barra laterale e alle barre degli strumenti. Nella pagina delle estensioni è stato invece aggiunto un elenco di add-on consigliati e scelti in base a tre caratteristiche: sicurezza, usabilità e utilità. Firefox mostra inoltre i permessi in modo più chiaro e permette di segnalare eventuali estensioni pericolose o che rallentano il browser.

In questa versione è stata aggiunta la protezione contro cryptomining e fingerprinting nella sezione Restrittivo della pagina Blocco dei contenuti. Gli utenti che hanno schede video AMD possono sfruttare WebRender su Windows 10. Infine è stato attivato l’aggiornamento in background del browser. Grazie all’uso del servizio BITS (Background Intelligent Transfer Service), il download continuerà anche se Firefox viene chiuso.

L’unica novità di rilievo in Firefox 68 per Android è il supporto per WebAuthn che permette di effettuare il login con token hardware o lettore di impronte digitali, evitando l’uso delle password. Due invece le funzionalità aggiunte a Firefox 18 per iOS: l’opzione per modificare i segnalibri e la possibilità di aprire un sito sempre in modalità desktop.