Google Foto: arriva la modalità Express?

Marco Locatelli,

Google Foto ad oggi offre due possibilità di archiviazione delle foto agli utenti del servizio: archiviazione ad libitum degli scatti con una piccola perdita in termini di qualità, e un backup a massima risoluzione ma che va ad incidere sullo spazio a disposizione sul proprio account. Sembra però che sia in arrivo una terza modalità: la Express.

Come riportano diversi utenti sul web, per alcuni questa opzione sarebbe già a disposizione nell’apposita sezione dell’app Google Foto. Grazie a questa nuova possibilità gli utenti avranno a disposizione un “backup rapido e gratuito a una risoluzione più bassa”.

Nelle impostazioni di backup dell’app, infatti, oltre ad “alta qualità (spazio di archiviazione gratuito illimitato)” e “originale” compare anche la finestra “Express Backup rapido e gratuito a una risoluzione più bassa”. Ciò significa che la qualità delle foto salvate sul cloud di bigG sarà ancora più bassa rispetto a quella dell’opzione alta qualità.

Si potrebbe trattare di una soluzione studiata dagli ingegneri di Google per permettere agli utenti che non hanno a disposizione connessioni particolarmente veloci di archiviare i loro scatti sulla nuvola senza particolari patemi d’animo.

Inoltre oggi il legame tra Google Foto e Google Drive è ufficialmente sciolto, ciò significa che foto e video non andranno più a sincronizzarsi in modo automatico su Drive. Grazie alla nuova funzione “Carica da Drive”, tuttavia sarà possibile copiar foto e video da Drive a Google Foto in modo manuale, ma ciò non comporterà alcun legame fra i due servizi. Foto e video già esistenti continueranno ad essere disponibili su entrambe le piattaforme.

Tante le nuove funzionalità nel futuro di Google Foto: in futuro, come già scritto nei giorni scorsi, il servizio potrà disporre di un tag manuale dei volti e la possibilità di modificare le date nelle foto.