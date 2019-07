Waze ti dirà il costo del pedaggio in autostrada

Marco Locatelli,

Spesso quando si compiono dei lunghi viaggi in autostrada non si considera l’esborso economico che si deve affrontare ai caselli. Per aiutare le persone ad avere un’idea di quella che sarà la spesa al volante, Waze ha introdotto una nuova funzione che darà informazioni precise sui costi di pedaggio.

Insomma, dopo le segnalazioni di autovelox, code e incidenti ora il navigatore Waze aggiunge anche una sorta di “preventivo di spesa” sulle strade a pagamento. La nuova feature verrà rilasciata tramite un aggiornamento per iOS e Android.

Inizialmente questa nuova possibilità sarà esclusiva degli utenti statunitensi e canadesi. Oltre a poter evitare le strade a pedaggio, ora gli utenti potranno anche sapere a quale spesa andranno incontro una volta selezionato un percorso con strada e autostrada a pagamento, organizzandosi così di conseguenza e preparando, ad esempio, la monetina “dimenticata” nel cruscotto oppure il bancomat.

Ad inserire le informazioni sui costi delle strade a pedaggio non sarà ovviamente direttamente il colosso di Mountain View ma la community, che aggiornerà i prezzi mano a mano subiranno eventuali cambiamenti. Proprio come avviene con tutte le altre segnalazioni sull’applicazione, dagli incidenti agli autovelox.

Waze, che ricordiamo è stata acquisita da Google nel 2013, ha di recente implementato l’assistente virtuale Google Assistant. D’ora in avanti chi utilizza l’app di Waze su dispositivi Android potrà sfruttarne le funzioni semplicemente con la voce, senza quindi rischiare di distrarsi mentre si trova alla guida. Qualche mese sono state introdotte anche le scorciatoie Siri per iPhone e iPad e la possibilità che l’utente-autista possa registrare le scorciatoie per raggiungere casa o i luoghi preferiti.