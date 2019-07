Pixel 4 e Pixel 4 XL pronti per 6 GB di Ram

Antonino Caffo,

I prossimi Pixel 4 vedranno finalmente un aggiornamento nel reparto RAM, in base a ciò che si legge in giro nelle ultime ore. Fonti interne affidabili, che avrebbero parlato con il sito BGR, affermano infatti che Google equipaggerà sia il Pixel 4 che il Pixel 4 XL con 6 GB di RAM, un update hardware abbastanza importante rispetto ai 4 GB riposti all’interno dei modelli dello scorso anno. Tuttavia, forse qualcuno avrà da ridire con il fatto che molte delle ammiraglie moderne sono già oltre, sugli 8 GB se non addirittura, 12 GB di memoria RAM.

Le indiscrezioni sostengono inoltre che i prossimi Pixel 4 (che dovrebbero essere presentati tra settembre e ottobre) presenteranno schermi più grandi rispetto ai Pixel 3; il modello normale doterà un display 1080 x 2280 da 19:9, mentre il Pixel 4 XL un pannello 19:9 ma con risoluzione 1440 x 3040. Gli esemplari 2018 avevano, rispettivamente, schermi 18 9 e 18.5:9, con risoluzioni da 1080 x 2160 e 1440 x 2960.

Altrove, questa ultima fuga suggerisce che entrambi gli smartphone saranno offerti con una memoria di storage da 128 GB, anche se BGR nota che non è ancora chiaro quali altre capacità saranno disponibili. Inoltre, non sappiamo se i modelli di fascia alta avranno magari RAM aggiuntiva, ma non è un modus operandi adottato sinora da Google.

Prima delle voci più recenti, il grosso delle anticipazioni si era concentrato sulla dotazione multimediale dei flagship in vista di lancio in autunno. In modo particolare, la possibilità che la fotocamera frontale arrivi ad ospitare due sensori, mentre quella sul retro almeno tre, un bel salto in avanti rispetto alla single cam attuale. Nonostante ciò, per molti siti tecnici, come DxO, il Pixel 3XL ha conservato a lungo la cattedra quale miglior camerafonino del 2018, ed è logico attendersi migliorie nel reparto per la nuova gamma.