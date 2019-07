Apple Watch: torna l’applicazione Walkie Talkie

Marco Grigis,

Apple ha ripristinato l’applicazione Walkie Talkie, disabilitata qualche settimana fa sugli Apple Watch per la scoperta di un potenziale problema di sicurezza. La correzione giunge con il rilascio di iOS 12.4 e, naturalmente, con la disponibilità del nuovo watchOS 5.3: gli utenti, di conseguenza, saranno in grado di utilizzare nuovamente la funzione.

Così come già accennato, Apple qualche settimana fa aveva deciso di disabilitare la funzione Walkie Talkie da Apple Watch, per risolvere un problema di sicurezza. Secondo quanto reso noto dal gruppo di Cupertino, malintenzionati avrebbero potuto ascoltare indebitamente le conversazioni, anche se va sottolineato come Apple abbia scoperto la vulnerabilità prima che questa potesse effettivamente diffondersi fra gli utilizzatori dello smartwatch. Come precauzione, tuttavia, la società ha deciso di disabilitare l’applicazione in attesa di una pronta correzione. Così aveva dichiarato l’azienda:

Siamo veniti a conoscenza di una vulnerabilità relativa all’applicazione Walkie Talkie di Apple Watch e abbiamo disabilitato la funzione, mentre risolviamo velocemente il problema. Ci scusiamo con i nostri utenti per il disturbo e promettiamo di riabilitare la funzionalità il prima possibile. Sebbene non siamo a conoscenza di alcun uso di questa vulnerabilità contro gli utenti, e nonostante servano specifiche condizioni e una sequenza di eventi per poterla sfruttare, prendiamo la sicurezza e la privacy degli utenti in modo estremamente serio. Abbiamo quindi deciso che disabilitare l’app sia la scelta migliore, poiché questo bug potrebbe permettere ad altri di ascoltare conversazioni senza il permesso dell’utente.

Il fix arriva oggi con il rilascio contemporaneo di iOS 12.4 e di watchOS 5.3: sarà sufficiente aggiornare Apple Watch e l’iPhone abbinato per poter tornare immediatamente a sfruttare la funzionalità. iOS 12.4 e watchOS 5.3, così come già accennato, sono immediatamente disponibili per il download tramite i consueti canali Apple.