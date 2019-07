Motorola One Action, Google conferma le specifiche

Luca Colantuoni,

Da tempo circolano indiscrezioni sul Motorola One Action, versione più economica del One Vision annunciato a metà maggio. La principale differenza dovrebbe essere rappresentata dalla terza fotocamera posteriore con ottica grandangolare che può essere sfruttata come “action cam”, da cui il nome dello smartphone.

In base alle informazioni apparse online a giugno, il Motorola One Action dovrebbe avere una cover in plastica (quella del One Vision è in vetro) e uno schermo da 6,3 pollici con risoluzione full HD+ (2520×1080 pixel). Il produttore conserverà dunque il rapporto di aspetto 21:9 (CinemaVision), oltre al foro nell’angolo superiore sinistro in corrispondenza della fotocamera frontale che potrebbe avere un sensore da 12,6 megapixel (quella del One Vision ha un sensore da 25 megapixel). Il processore sarà sempre un octa core Exynos 9609.

Il sito Android Enterprise Recommended svela altre specifiche: 4 GB di RAM, 128 GB di storage, lettore di impronte digitali (sul retro), chip NFC e Android 9 Pie in versione stock (il One Action è uno smartphone Android One). Il One Action dovrebbe inoltre avere una batteria da 3.500 mAh. Come detto si prevede un terza fotocamera con ottica grandangolare da 117 gradi. Quella principale dovrebbe avere una risoluzione di 12,6 megapixel. Non si conoscono altri dettagli su sensori e obiettivi.

ASUS potrebbe annunciare lo smartphone ad agosto, ma non c’è al momento una data esatta. Motorola avrebbe pianificato il lancio di altri due modelli della serie. Uno di essi sarà probabilmente il One Pro con notch a goccia, lettore di impronte digitali in-display e quattro fotocamere posteriori. Il secondo dovrebbe essere il One Macro, del quale non ci sono ancora informazioni.