Fujifilm, promozioni su fotocamere ed ottiche

FUJIFILM ha deciso di lanciare due interessanti promozioni per chi avesse l’intenzione di acquistare alcune delle sue più note fotocamere ed ottiche, magari in vista delle prossime vacanze estive. La prima promozione permette di avere un finanziamento a tasso zero sull’acquisto di fotocamere e ottiche. Nello specifico, FUJIFILM, in collaborazione con Sella Personal Credit S.p.A, offre la possibilità di usufruire di un finanziamento a tasso 0, per l’acquisto della Serie X, della gamma Large Format GFX e delle ottiche MKX, per gli acquisti a partire da un importo minimo di 1.000 euro (e fino ad un massimo di 15.000 euro) pagabili in 10 comode rate mensili.

Questa prima promozione sarà valida sino al prossimo 22 di settembre 2019. La seconda promozione riguarda un Instant Rebate su X-T3, X-T30 e X-E3, le fotocamere mirrorless più apprezzate della Serie X. Più nello specifico, sempre sino al prossimo 22 di settembre 2019, recandosi presso un FUJIFILM Professional Dealer si potrà ottenere un risparmio immediato di 100 euro iva compresa, per l’acquisto di X-T3, X-T30 e X-E3 solo corpo o in kit con ottiche XF che rientrano nella promozione.

I modelli che rientrano nella promozione sono:

X-T3 Black o Silver (Body, kit con XF18-55mm, kit con XF18-55mm + XF55-200mm) insieme a una ottica “red badge” di alta gamma, ossia con XF8-16mm, XF16-55mm, XF50-140mm, XF100-400mm, XF200mm.

X-T30 Black o Silver o Antracite (Body, kit con XF18-55mm, kit con XC15-45mm,) insieme a uno di questi obiettivi: XF16mmF2.8, XF23mmF2, XF35mmF2, XF50mmF2, XF55-200mm.

X-E3 Black o Silver (Body, kit con XF18-55mm, kit con XF23mmF2, kit con XC15-45mm).

Maggiori informazioni direttamente all’interno del sito dedicato alle promozioni di FUJIFILM.