Hey Siri: comando per attivare l’assistente Apple

Marco Grigis,

Siri, l’assistente vocale per dispositivi Apple, è ormai diventata una risorsa irrinunciabile nella vita di tutti i giorni. La voce di iPhone, iPad e Mac, infatti, permette di velocizzare molte dei propri compiti quotidiani, dalla ricerca di un’informazione sul web alla memorizzazione di un appuntamento, passando per molto altro ancora. Non tutti, però, conoscono la comodità del comando “Hey Siri” – spesso riportato nella versione italiana come “Ehi Siri”. A cosa serve e, soprattutto, come si attiva questa funzionalità?

Hey Siri: a cosa serve?

“Hey Siri” è il comando previsto da Apple per interagire con l’assistente vocale del proprio iDevice, senza la necessità di premere alcun pulsante fisico. Normalmente, infatti, per richiamare Siri è necessario premere il tasto Home – per i dispositivi che ancora lo incorporano, come gli iPad classici, iPad Mini e iPad Air – oppure il tasto laterale di iPhone X e successivi. Le ultime generazioni degli iDevice, così come i sistemi operativi successivi a iOS 8, offrono però la possibilità di interrogare l’assistente in qualsiasi momento, anche a una media distanza dal proprio smartphone o tablet.

Il proprietario del dispositivo non dovrà fare altro che pronunciare la frase “Hey Siri” per attivare l’assistente vocale: un breve segnale sonoro segnalerà l’effettivo avvio di Siri e, da questo momento, si potranno rivolgere all’assistente tutte le domande di propria preferenza. In caso al comando d’attivazione non seguisse alcuna richiesta, lo smartphone o il tablet torneranno automaticamente allo stato di stand-by dopo un breve periodo d’attesa, per non consumare indebitamente l’autonomia residua.

Apple ha sviluppato questo sistema affinché assicuri il massimo della privacy ai propri utenti. Un dispositivo in stand-by non analizzerà nessun tipo di conversazione, infatti, finché non identificherà proprio l’apposito comando “Hey Siri”.

Hey Siri: come si abilita

Il comando “Hey Siri” non è abilitato di default sui dispositivi Apple di nuovo acquisto, ma deve essere attivato tramite le impostazioni di iOS. Il procedimento, tuttavia, è molto semplice: basta recarsi sulle Impostazioni Generali del sistema operativo, scegliere il pannello Siri e attivare la levetta relativa a “Hey Siri”: da questo momento iPhone o iPad saranno in grado di interpretare l’apposito comando.

È però necessario specificare come l’abilitazione di Siri in modalità always-on, anche quando il device è in uso tramite l’alimentazione da batteria, sia compatibile con dispositivi Apple pari o superiori a iPhone 6S. Per device inferiori, invece, sarà necessario il collegamento del tablet o dello smartphone alla rete elettrica.