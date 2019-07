TIM 15 Go New 50 Giga contro Vodafone e Wind Tre

Filippo Vendrame,

A partire da oggi 31 luglio, TIM inizierà ad offrire attraverso i suoi call center la nuova offerta operator attack “TIM 15 Go New 50 Giga“. Questa speciale tariffa non attivabile nei negozi dell’operatore, è dedicata a tutti coloro che attivando una nuova SIM, effettuano la portabilità del loro numero da Vodafone o da Wind Tre.

Nello specifico, TIM 15 Go New 50 Giga propone chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico Internet 4G. Il tutto al costo di 15 euro al mese. La SIM prevede un costo di acquisto di 10 euro da pagare al corriere al momento della consegna. L’attivazione costa 9,99 euro. Tale cifra sarà detratta dai 10 euro di credito iniziale della SIM. L’offerta si rinnoverà mensilmente sul credito residuo salvo disdetta.

Chiude, invece, la commercializzazione dell’offerta operator attack TIM Titanium 50 Giga a 9,90 euro al mese. Rimane attivabile, sempre attraverso call center, TIM Iron X che propone chiamate illimitate a 50 GB di traffico Internet 4G a 6,99 euro al mese ma solo per chi proviene da Iliad e da alcuni MVNO.

Gli utenti che saranno contattati sono gli ex clienti TIM che avevano lasciato in passato il consenso commerciale. Si ricorda che attivando una nuova SIM, il piano base che l’operatore attiva di default è TIM Base e Chat che prevede un costo di 2 euro al mese, gratis per il primo mese. Piano che prevede l’utilizzo delle app di chat senza andare ad erodere il traffico dati a disposizione.

Ovviamente, in ogni momento sarà possibile cambiare questo piano con uno che non prevede costi fissi come TIM Base New e TIM Semplice. Infine, si ricorda che le nuove SIM prevedono anche l’attivazione delle opzioni TIM In Viaggio Full e Giga di Scorta, per i viaggi extra Europa e per l’uso della rete nel caso di esaurimento del traffico a disposizione.