Marco Grigis,

Apple potrebbe lanciare un MacBook dotato di connettività 5G nel 2020. È quanto sostiene DigiTimes, testata asiatica non sempre nota per le sue previsioni verificate in itinere, in base ad alcune informazioni raccolti dai distretti partner di Cupertino. A quanto pare, grazie all’accordo con Qualcomm e all’acquisizione della divisione modem di Intel, il gruppo californiano vuole estendere le tecnologie cellulari ben oltre a iPad e iPhone.

Secondo quanto reso noto dal magazine online di Taiwan, Apple starebbe pensando di lanciare un MacBook con connettività 5G per fronteggiarsi direttamente con la concorrenza nel mercato dei PC. Diversi produttori – come HP, Lenovo e Dell – potrebbero presentare le loro soluzioni entro la fine dell’anno: il gruppo di Cupertino, di conseguenza, non vuole perdere terreno su un fronte tanto importante come quello dei laptop.

Dalle fonti industriali raccolte da DigiTimes, si apprende come Apple stia tentando di rendere disponibile il suo laptop 5G entro la seconda metà del 2020, anche se la fase di sviluppo sarebbe al momento solamente agli inizi. In particolare, la produzione potrebbe richiedere costi elevati per Cupertino: la società non vuole tornare a una scocca di policarbonato, per garantire la facile trasmissione dei segnali radio, tuttavia per continuare a sfruttare un chassis in alluminio dovrà aumentare sensibilmente il numero di antenne interne.

Ancora, il gruppo californiano non sarebbe intenzionato a includere uno slot per la SIM, ma preferirebbe sfruttare il suo sistema di numerazione virtuale e-SIM.

Così come sottolinea MacRumors, non è la prima volta che Apple studia l’introduzione della connettività cellulare su laptop e affini. Nel corso degli anni la società ha infatti registrato i più svariati brevetti, sia per le tecnologie 3G che per il 4G. Non resta quindi che attendere il prossimo anno, per scoprire tutte le novità targate mela morsicata.