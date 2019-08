Galaxy Note 10, Exynos 9825 e Superfast Charge?

Luca Colantuoni,

Tra pochi giorni verrà annunciata la serie Galaxy Note 10, quindi le indiscrezioni lasceranno spazio alle informazioni ufficiali. Samsung ha già confermato il lancio del nuovo processore che troverà posto nei modelli venduti in Europa. Nel teaser condiviso su Twitter non viene indicato il nome, ma si tratta quasi certamente dell’Exynos 9825. Il produttore ha anche svelato la presenza della tecnologia Superfast Charge.

Come per i precedenti top di gamma anche i Galaxy Note 10/10+ avranno processori differenti in base al mercato di commercializzazione. Gli utenti statunitensi e cinesi troveranno lo Snapdragon 855, mentre in altri paesi verranno distribuite le versioni con il nuovo Exynos 9825. L’attuale Exynos 9820, usato nei Galaxy S10, non raggiunge le prestazioni e l’efficienza energetica del SoC Qualcomm perchè viene realizzato con tecnologia di processo FinFET a 8 nanometri. Exynos 9825 sarà invece un processore a 7 nanometri e, in base ai test preliminari, dovrebbe superare il diretto concorrente in alcune operazioni.

Il tweet conferma che l’annuncio del nuovo processore avverrà insieme alla serie Galaxy Note 10, quindi durante l’evento Unpacked organizzato a New York per il 7 agosto.

Samsung offrirà anche l’opportunità di testare le novità previste per i due smartphone nel corso dell’evento Galaxy First Look del 10 agosto. Il sito web dedicato svela alcune funzionalità, tra cui la Superfast Charge, la tecnologia di ricarica ultrarapida. Il termine è stato già usato per indicare la ricarica da 25 watt dei Galaxy S10 5G e Galaxy A80, ma si ipotizza la ricarica da 45 Watt per il Galaxy Note 10+. Tuttavia gli utenti dovranno acquistare a parte il caricabatteria (nella confezione ci sarà quello da 25 Watt). Per la conferma non resta che attendere l’annuncio del 7 agosto.