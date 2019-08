Fossil lancia la nuova generazione di smartwatch

Antonino Caffo,

Fossil ha annunciato l’arrivo del nuovo modello di smartwatch del marchio: il Fossil Gen 5. Questo orologio offre agli utenti la piattaforma Snapdragon Wear 3100 di Qualcomm e l’ultima versione di Wear OS by Google.

Portatore di un design innovativo, funzionalità speaker, modalità di batteria smart e memoria raddoppiata, Gen 5 si rivolge sia agli appassionati di tecnologia che a chi ama seguire le nuove tendenze. Modello rivoluzionato nelle forme, lo smartwatch Gen 5 presenta un comparto hardware dalle migliori prestazioni.

Sono ormai molti anni che l’industria della salute e del benessere collabora con la tecnologia smartwatch, e Fossil era conscia dell’enorme potenziale racchiuso nell’opportunità di offrire al consumatore attento al design e desideroso di aggiungere un tocco di stile al polso una tecnologia connessa. Tra le nostre maggiori priorità in tema di innovazione tecnologica figurano da sempre l’ascolto del cliente e l’attenzione verso opportunità di conquista di ampie fette di mercato”, ha affermato Steve Evans, Vice Presidente Esecutivo della Fossil Group. “Come risultato diretto di questo feedback, siamo incredibilmente entusiasti di poter offrire le nostre primissime app proprietarie, che consentono una durata della batteria prolungata e maggiore compatibilità con telefoni iPhone, da sempre una delle principali richieste dei nostri clienti in tutto il mondo.

Il nuovo smartwatch viene lanciato in sei diversi colori, caratterizzati da combinazioni di nero, grigio fumo e tonalità oro rosa. Con una cassa da 44 mm e varie possibilità di cinturini, Gen 5 offre molte opportunità di personalizzazione, dai pulsanti al quadrante, fino alle notifiche, così che gli utenti possano vivere un’esperienza connessa che rispecchi appieno la loro personalità.

Grazie all’integrazione di uno speaker swimproof, in aggiunta al microfono esistente, è possibile usufruire della funzionalità vocale e sentire le risposte di Assistente Google, anche in acqua. Tra le novità, Cardiogram, che sintetizza le informazioni relative alla frequenza cardiaca in grafici nei quali è possibile integrare le attività della giornata; in questo modo l’utente avrà l’opportunità di identificare quali sono gli eventi che contribuiscono a modificare il battito. Queste le caratteristiche:

Cassa, ghiera e pulsanti in acciaio

Dimensione cassa 44 mm

Eccezionale display touchscreen digitale da 1,3”

Swimproof (fino a 3 ATM)

Durata della batteria di oltre 24 ore (in base all’uso) + vari giorni in modalità batteria a durata prolungata

Cinturini e bracciali intercambiabili

Piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 3100

Sensori: Battito cardiaco, NFC, GPS, altimetro, accelerometro, giroscopio, luce ambientale, microfono

Dotato di tecnologia Wear OS by Google e compatibile con iOS 10 e successivi, e Android 4.4 e successivi (Go edition esclusa)

Connessione tramite tecnologia Bluetooth

Sincronizzazione e caricabatterie magnetico wireless

Questo orologio ha un prezzo al dettaglio di 299 euro ed è già disponibile per la vendita su www.fossil.com e in punti vendita selezionati.