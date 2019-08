Fuoritutto Unieuro: sconti sino al 60%

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato il nuovo volantino delle offerte con l’esclusiva promozione “Fuoritutto“. Sino al prossimo 15 di agosto la catena di elettronica offrirà sconti sino al 60% su migliaia di prodotti. Per chi ha intenzione di cambiare computer, acquistare un nuovo smartphone o sostituire la televisione di casa, trattasi di una ghiotta opportunità di risparmiare molti soldi.

Tra gli smartphone in promozione si segnalano il Huawei Mate 20 Pro a 420 euro, il Huawei P30 Pro a 799 euro, il Huawei P30 Lite a 299,90 euro, il Samsung Galaxy S10 a 849,90 euro e l’iPhone XS a 979 euro. Tra i tablet pc, l’iPad 2018 con 128 GB di storage e supporto LTE è venduto da Unieuro a 499 euro. La catena di elettronica propone anche tanti computer Windows 10 in sconto. Per esempio, il convertibile Lenovo Yoga 330 è proposto al prezzo di 299,99 euro. In alternativa, il Huawei MateBook 13 è venduto a 799,99 euro.

Tantissimi i televisori di ultima generazione proposti in sconto all’interno di questa promozione. Per chi punta a trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica, trattasi di un’interessante opportunità. Per esempio, il modello Samsung TV QLED Ultra HD 4K QE49Q70R è venduto da Unieuro a 949 euro.

Non mancano poi sconti sugli indossabili, sui prodotti per l’audio, sulle periferiche per i PC, sui prodotti Mac, sui robot per le pulizie domestiche e su moltissimi altri prodotti ad alto tasso di tecnologia.

Un volantino tutto da scoprire per non perdere alcuna possibilità di fare qualche buon affare. Gli sconti sono valevoli sia online che nei punti vendita Unieuro sparsi sul territorio italiano.