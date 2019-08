iPhone XI: lancio il 10 o l’11 settembre?

Marco Grigis,

Per iPhone XI, la nuova linea di smartphone che Apple potrebbe presentare tra poche settimane, vi è finalmente una possibile data di lancio. Secondo quanto riferito da Ken Miyauchi, presidente di SoftBank, i nuovi device potrebbero essere svelati al pubblico il 10 o l’11 settembre. La prima proposta appare la più attendibile, non solo perché di martedì – giornata tipica per gli eventi Apple – ma anche perché l’azienda cerca sempre di evitare lanci in concomitanza con le commemorazioni per gli attacchi alle Torri Gemelle.

La rivelazione giunge per via indiretta, così come spiega 9to5Mac. Nel corso di un intervista per il magazine giapponese MacOtakara, Miyauchi ha parlato delle possibili conseguenze di una legge in via di introduzione in Giappone. Dal prossimo primo ottobre, infatti, gli operatori nipponici dovranno separare i piani voce da quelli dati, per evitare che vengano proposti sul mercato bundle tutt’altro che concorrenziali con la scusa di includere telefoni di alta fascia. Una normativa che, per forza di cose, cambierà le modalità tipiche di vendita degli iPhone da parte degli stessi carrier.

Nel corso dell’intervista, il presidente di SoftBank si lascia sfuggire di “avere a disposizione 10 giorni” per la vendita di iPhone in bundle, lasciando così intendere che iPhone XI arriverà nei negozi venerdì 20 settembre.

Considerando come dalla data di presentazione degli iPhone a quella di effettiva commercializzazione passino tipicamente una decina di giorni, si può dedurre come l’evento targato mela morsicata possa tenersi attorno al 10 oppure all’11 di settembre.

In programma vi è l’arrivo di tre device. I due successori di iPhone XS, forse chiamati iPhone XI, vedranno un design simile con l’introduzione di una terza ottica, per fotocamere inglobate in un alloggiamento quadrato sulla scocca posteriore. L’erede di iPhone XR – per alcuni chiamato iPhone XE – potrebbe invece essere promosso alla doppia fotocamera.