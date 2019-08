iPhone XI: resistenza agli urti e Face ID angolare

Marco Grigis,

Emergono nuove indiscrezioni su iPhone XI, la linea di smartphone che Apple potrebbe lanciare il prossimo 10 settembre. A parlarne sono Mark Gurman e Debby Wu, esperti da sempre molto affidabili sull’universo di Cupertino, in un intervento per Bloomberg: a quanto pare, i nuovi iPhone saranno più resistenti e Face ID risulterà ancora più semplice da usare.

Secondo quanto riferito, i nuovi iPhone XI vedranno un’estetica molto simile a quella dei predecessori, fatta eccezione per la tripla fotocamera posteriore, racchiusa in un alloggiamento dalle forme quadrate. I materiali della scocca, tuttavia, dovrebbero risultare ben più resistenti: Apple avrebbe infatti sviluppato una “shatter-resistance technology”, i cui dettagli non sono stati ancora svelati, per rendere il vetro dello smartphone meno soggetto alla rottura in caso di urti o cadute.

Oltre alle novità della scocca, particolarmente interessanti solo le indiscrezioni fornite sul fronte di Face ID. Il sistema di riconoscimento 3D del volto, introdotto per la prima volta da Apple con iPhone X, vedrà ora delle fotocamere TrueDepth “angolari o multi-angolari”. Queste ultime saranno in grado di sbloccare il dispositivo sia in modalità portrait che landscape, così come avviene già su iPad Pro, e non richiederanno più una visione frontale dell’utente. Grazie a questo miglioramento, di conseguenza, il proprio device potrà essere facilmente sbloccato anche quando adagiato sul tavolo o sulla scrivania, quindi con un campo di visione diagonale rispetto al viso del proprietario.

Questa importante novità deriva non solo da ottiche più efficaci per le componenti TrueDepth, ma anche dalle migliorate capacità di calcolo del processore A13, quest’ultimo sempre a 7 nanometri come il predecessore ma sensibilmente più potente. Così come già accennato, i nuovi iPhone XI verranno presentati a settembre, probabilmente già il 10 dello stesso mese.