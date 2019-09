iPhone 11: preordini dal 13 settembre?

Marco Grigis,

Emergono nuovi dettagli sui possibili piani di Apple per la distribuzione degli ormai imminenti nuovi iPhone, forse chiamati iPhone 11 o iPhone XI. Nella giornata di ieri la società di Cupertino ha confermato l’evento di presentazione per il 10 settembre, mentre oggi emergono sulla stampa statunitense altre scadenze: i preordini potrebbero partire il 13 dello stesso mese, per una disponibilità fisica nei negozi dal 20.

L’indiscrezione proviene da MacRumors, testata che avrebbe ricevuto una soffiata da un informatore. Secondo quanto reso noto, Apple starebbe pensando di aprire i preordini – almeno negli Stati Uniti – a partire da venerdì 13 settembre. Per gli utenti che fossero invece interessati all’acquisto diretto in negozio, quindi alla tradizionale coda davanti agli Apple Store, la disponibilità ufficiale sarà dal 20 dello stesso mese.

Si tratta di una tempistica, così come MacRumors conferma, del tutto in linea con le precedenti generazioni degli smartphone: anche per iPhone XS, infatti, la società ha aperto i preordini il venerdì della settimana di presentazione, per una disponibilità fisica nei negozi sette giorni più tardi. Al momento non è dato sapere se tutti i modelli – chiamati provvisoriamente iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max – saranno offerti nelle stesse date oppure se sussisterà invece una distribuzione a scaglioni. Nel 2018, ad esempio, iPhone XR è apparso nei negozi circa un mese dopo rispetto ai flagship della linea, ovvero nel mese di ottobre.

Come già anticipato in questi giorni, i nuovi iPhone XI dovrebbero essere dotati di un alloggiamento quadrato per le fotocamere, queste ultime dotate di ben tre obiettivi separati. Il processore incluso dovrebbe essere l’A13, sempre prodotto da TSMC con una litografia da 7 nanometri. Non resta che attendere, di conseguenza, l’appuntamento del 10 settembre presso Apple Park.