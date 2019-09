IFA 2019, nuovo Smart Home Automation Hub da Tuya

Candido Romano,

Tuya con i suoi prodotti unisce l’intelligenza artificiale all’internet delle cose e ha annunciato all’IFA 2019 di Berlino un nuovo hub per la domotica intelligente chiamato Pegasus. Questo permette a più dispositivi domestici intelligenti, che utilizzano protocolli diversi, di connettersi con un solo click.

Pegasus in particolare risolve un problema molto comune, cioè quello di non avere abbastanza prese di corrente in una data stanza, combinando tutte le funzioni tramite l’utilizzo di un unico cavo per l’alimentazione. Alex Yang, co-fondatore e COO di Tuya ha dichiarato:

Avere uno Smart Home Automation Hub dotato di tecnologia Pegasus significa avere un router Gigabit e un gateway Zigbee allo stesso tempo. Diventa così possibile avere più flessibilità per usufruire di un collegamento alla rete con un solo clic e beneficiare di un metodo di connessione economico.

In particolare sono tre i passi da compiere per incrementare la funzione di rete di Pegasus, per connettersi ai dispositivi Wi-Fi e Zigbee:

– Bisogna aggiungere un dispositivo Smart Home Automation Hub alla Tuya Smart App;

– Successivamente cliccare sul “one button networking” sull’hub della smart home per entrare in “Pegasus Mode”;

– Infine attivare la modalità di rete automatica dello smart device per una connessione rapida.

Una dimostrazione sarà fatta allo stand presso IFA 2019 di Tuya, dove verrà esposto il router H2 Pro Smart Gateway di JCG, uno dei primi produttori a incorporare lo Smart Home Automation Hub Pegasus di Tuya. Il router è compatibile sia con Wi-Fi e Zigbee e include il dual band 2.4G e 5G. In effetti la varietà di dispositivi IoT e dei protocolli di connessione è aumentata con la crescente popolarità delle tecnologia per la smart home, creando una quantità enorme di applicazioni per dispositivi domestici intelligenti. Per questo Tuya ha creato un sistema semplificato di comunicazione AI+IoT, che è già stato utilizzato per creare più di 30.000 oggetti intelligenti.