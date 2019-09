IFA 2019: Honor PocketVision, IA per non vedenti

Luca Colantuoni,

Honor ha annunciato all’IFA 2019 di Berlino la nuova app PocketVision per Android che facilità la lettura da parte di non vedenti e ipovedenti, grazie all’intelligenza artificiale e alla Quad Camera degli Honor 20 e 20 Pro. Quest’ultimo è disponibile in una nuova colorazione. Arriva infine in Italia Honor Band 5.

Honor PocketVision

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo ci sono circa 1,3 miliardi di persone con disabilità visive. Honor ha quindi sviluppato un’alternativa portatile ai tradizionali ingranditori e tiposcopi che facilita la lettura. L’app PocketVision offre tre modalità: Text-to-Speech, Zoom-In e Negative Image. Text-to-Speech sfrutta la tecnologia Honor HiAI e il riconoscimento ottico dei caratteri per tradurre in audio il testo inquadrato dalla fotocamera. Zoom-In utilizza invece il teleobiettivo di Honor 20 Pro per ingrandire il testo tramite i pulsanti del volume. Negative Image, infine, applica filtri per cambiare il colore e migliorare il contrasto dei materiali stampati.

PocketVision è disponibile gratuitamente su AppGallery, lo store di Honor. Sono supportate sei lingue, tra cui l’italiano. Al momento è compatibile solo con i due Honor 20. Il produttore ha presentato la nuova colorazione Icelandic Frost per Honor 20 Pro, ispirata alla laguna del ghiacciaio Jokulsarlon in Islanda, insieme alla versione beta della EMUI 10 che verrà distribuita nel quarto trimestre.

Honor Band 5

Honor Band 5, già venduto in Cina, è un fitness tracker con schermo AMOLED da 0,95 pollici (240×120 pixel). Il dispositivo può monitorare la frequenza cardiaca in tempo reale (tecnologia TruSeen 3.0) e avvisa l’utente se supera il valore preimpostato. La tecnologia TruSleep registra invece la qualità del sonno (leggero, REM e profondo), evidenziando eventuali disturbi. Non mancano le classiche misurazioni, come distanza, velocità, calorie bruciate, per vari esercizi fisici oltre alle notifiche per messaggi e chiamate. Tre i colori: Classic Navy blue, Meteorite Black e Dahlia Pink. Il prezzo di Honor Band 5 è 29,99 euro.