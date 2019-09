Google Pixel 4 avrà un display da 90 Hz

Antonino Caffo,

Google è una di quelle compagnie che proprio non riesce a trattenere le indiscrezioni che riguardano i suoi telefoni. Vero che nell’era odierna, dove tutto è connesso, è molto semplice far girare foto e video, ma qui siamo davvero oltre. Anche lo scorso anno, del Pixel 3 abbiamo praticamente saputo ogni cosa ben prima del lancio e pare che con il Pixel 4 la questione sia identica.

Una serie di video e post da parte di varie fonti asiatiche dicono di mostrare il telefono in ogni suo aspetto. L’hardware sembra definitivo, ma la maggior parte dei miglioramenti di Google tendono ad essere nel software.

In un video di YouTube di Rabbit TV, si sono intravisti tre colori per il Pixel 4 XL. C’è un’opzione completamente nera, un modello adotta la colorazione “panda” del Pixel 2, mentre un altro introduce un colore corallo con una cornice nera. Vediamo molto poco del dispositivo dalla parte anteriore, ma corrisponde ai leak precedenti.

Un altro video di AnHem TV ci offre un tour attraverso il software, mostrando una serie di funzionalità. La più notevole è la rivelazione di un display a 90 Hz; ne avevamo sentito parlare prima e il filmato sembra confermarlo. È una funzionalità che normalmente vediamo solo nei telefoni dedicati al gaming, anche se OnePlus 7 Pro è un’eccezione recente. L’opzione si chiama “smooth motion” ed è nelle Impostazioni di Pixel, con Google che osserva come l’attivazione potrebbe ridurre la durata della batteria, anche se il telefono potrebbe cambiare automaticamente la frequenza di aggiornamento in base al contenuto. Possiamo anche vedere un’app fotocamera leggermente ridisegnata con un’anteprima più grande e angoli arrotondati.

Detto questo, il telefono esegue chiaramente un OS non completo: proprio la fotocamera è molto lenta e il video non mostra una delle funzionalità più attese (e già confermate ) di Pixel 4: il supporto per le air gestures tramite il chip radar Soli. A questo punto, pare che Big G non debba condividere nient’altro, se non l’ufficialità del prodotto. Quando? Voci portano al prossimo 15 di ottobre, con una location ancora da scoprire.