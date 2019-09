Play Store cambia pelle: dark theme su Android 10

Marco Locatelli,

Diverse le applicazioni dell’ecosistema Google aggiornate con il tema scuro, con Gmail che è l’ultima ad avere ricevuto il dark theme. Ora sembra arrivato pure il turno di Play Store.

Proprio come per Gmail e gli altri servizi di Google, anche la versione scura di Google Play Store sarà un grigio scuro esteticamente apprezzabile.

Ad aver scovato per primi questo nuovo look scuro del Play Store i ragazzi di XDA, che hanno rilevato l’aggiornamento cromatico dell’interfaccia sullo smartphone Pixel 2 XL con sistema operativo Android 10 e versione 16.6.25 del Play Store. Molto probabilmente si tratta del risultato di un test lato server di Google.

Il tema scuro è apparso sul Play Store solo dopo l’attivazione del dark theme a livello di sistema operativo Android 10 nelle impostazioni, ma come si può vedere dagli screenshot pubblicati da XDA e non è stato installato alcun tema di terze parti e nelle Opzioni Sviluppatori la modalità scura forzata non è stata selezionata. Difficile dire quando la nuova colorazione diventerà ufficiale e raggiungerà quindi tutti i device Android, probabile toccherà prima agli smartphone aggiornati con Android 10 come i Pixel di Google.

Nella giornata di ieri, invece, a ricevere la modalità scura l’app di Gmail su Android. La novità è arrivata dopo mesi di test, ma per poterla avere non è sufficiente aggiornare il client ma è necessario disporre di uno smartphone o tablet con sistema operativo Android 10 e aspettare che l’update lato server faccia il suo corso.

Tre i temi disponibili: chiaro, il classico bianco visto fino ad oggi; scuro, ovvero la nuova versione cromatica dell’interfaccia utente della casella di posta firmata Google di colore grigio scuro; e le impostazioni di sistema, relative quindi alla modalità del tema selezionato a livello di sistema operativo.