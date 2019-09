Marco Grigis,

Apple ha ufficialmente inaugurato la fase di preordine per i suoi nuovi smartphone, ovvero iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Dalle 14 di oggi è infatti possibile approfittare, tramite il sito ufficiale dell’azienda, dell’acquisto anticipato: i dispositivi ordinati in queste ore verranno poi consegnati a partire dal prossimo 20 settembre. Ma come accedere a questa procedura?

Approfittare dei preordini dei nuovi iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max è facilissimo: è sufficiente collegarsi al sito ufficiale Apple e seguire la procedura passo per passo. Come

Preordini iPhone 11

iPhone 11, il coloratissimo erede di iPhone XR, è disponibile per l’acquisto anticipato dalle 14 del 13 settembre. Dopo essersi collegati al sito Apple, è sufficiente scegliere la voce “iPhone” nel menu presente nella barra superiore della pagina, optando poi per iPhone 11. A questo punto, cliccando su “Guarda i prezzi”, si verrà indirizzati alla procedura d’acquisto.

Gli smartphone sono disponibili nelle colorazioni bianca, nera, gialla, verde, viola e (PRODUCT)RED, con opzioni di storage dai 64 ai 256 GB. I prezzi variano a seconda si decida di acquistare il dispositivo senza sconti o, in alternativa, si voglia approfittare del servizio di permuta. Nel dettaglio, i listini senza offerta prevedono:

64 GB : 839 euro;

: 839 euro; 128 GB : 889 euro;

: 889 euro; 256 GB: 1.009 euro.

Se si vuole invece approfittare del servizio di permuta, consegnando un vecchio iPhone pari a iPhone SE o superiore, i prezzi variano. Ad esempio, chiedendo il ritiro di un iPhone 8 Plus, si otterrà la seguente offerta.

64 GB : 629 euro;

: 629 euro; 128 GB : 679 euro;

: 679 euro; 256 GB: 799 euro.

Preordini iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max

Anche per iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max la procedura è del tutto analoga. Basta collegarsi al sito Apple, scegliere la voce “iPhone” nel menu, selezionare il modello di propria preferenza e cliccare su “Guarda i Prezzi” per avviare la procedura di acquisto.

Gli smartphone sono disponibili nelle colorazioni grigio siderale, argento, verde notte e oro, in configurazioni storage da 64 a 512 GB. I prezzi di iPhone 11 Pro, privi di promozioni, così si compongono:

64 GB : 1.189 euro;

: 1.189 euro; 256 GB : 1.359 euro;

: 1.359 euro; 512 GB: 1.589 euro;

Per iPhone 11 Pro Max, sempre in assenza di promozioni, il listino prevede:

64 GB : 1.289 euro;

: 1.289 euro; 256 GB : 1.459 euro;

: 1.459 euro; 512 GB: 1.689 euro.

Anche in questo caso è possibile accedere al servizio di permuta con precedenti modelli: i costi finali sono molto variabili, al seconda del device in proprio possesso e delle sue condizioni.