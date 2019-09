iPhone 11, iPhone 11 Pro e 11 Pro Max con Iliad

Filippo Vendrame,

Iliad ha inserito nei suoi listini i nuovissimi iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max che potranno sin da subito essere preordinati per poter essere acquistati in un’unica soluzione o in comode 30 rate mensili. Tutti gli ordini inizieranno ad essere consegnati a partire dal prossimo 20 di settembre, data in cui i nuovi smartphone Apple debutteranno ufficialmente sul mercato.

Da evidenziare che per poter acquistare un dei nuovi iPhone 11 a rate è necessario disporre di una SIM con almeno 3 mesi di anzianità e che venga ricaricata automaticamente attraverso una carta di credito. L’acquisto rateale non vincola gli utenti ad Iliad. In caso di recesso della SIM o di passaggio ad un altro operatore si potrà decidere di pagare le rate mancanti in un’unica soluzione oppure se continuare a pagare le rate con la loro naturale scadenza.

Nessuna penale è prevista in caso di recesso anticipato con lo smartphone acquistato in forma rateale. Di seguito la completa offerta di Iliad per i nuovi smartphone di casa Apple.

Apple iPhone 11 con Iliad

Apple iPhone 11 64 GB : 799 euro o 169 euro di anticipo più 30 rate da 21 euro

: 799 euro o 169 euro di anticipo più 30 rate da 21 euro Apple iPhone 11 128 GB: 879 euro o 189 euro di anticipo più 30 rate da 23 euro

Apple iPhone 11 Pro con Iliad

Apple iPhone 11 Pro 64 GB: 1179 euro o 249 euro di anticipo più 30 rate da 31 euro

Apple iPhone 11 Pro Max con Iliad

Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB: 1279 euro o 289 euro di anticipo più 30 rate da 33 euro

Costo di spedizione di 10 euro. Maggiori dettagli disponibili all’interno del sito dell’operatore.