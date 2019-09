Kena Special Summer prorogata sino a fine mese

Filippo Vendrame,

Kena Special Summer rimane attivabile sino alla fine del mese. Kena Mobile ha deciso quindi di prorogare questa speciale offerta operator attack che presenta un allettante costo di appena 4,99 euro al mese. Trattandosi di una tariffa operator attack, può essere richiesta solamente con l’acquisto di una nuova SIM con la contestuale portabilità da un preciso operatore.

Più nello specifico, Kena Special Summer offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet 4G. Potrà essere attivata solamente da chi proviene da Iliad e da alcuni operatori virtuali. Non è attivabile con portabilità da Ho. mobile, Fastweb Mobile, CoopVoce, TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia. Kena Special Summer non può essere richiesta online e nei negozi dell’operatore virtuale. Questa speciale tariffa è disponibile solamente in alcuni corner dell’operatore situati nei centri commerciali.

Kena Special Summer prevede un costo iniziale di 10 euro che include l’acquisto della SIM e il primo mese della tariffa. In alcuni casi, però, sembra che sia richiesta solo una ricarica di 5 euro per coprire il primo mese.

Se la portabilità non dovesse andare a buon fine entro 30 giorni, Kena Special Summer sarà disattivata. In quel caso, il cliente potrà poi solamente attivare Kena 13,99 che offre i medesimi contenuti ma a 13,99 euro al mese.

In alternativa si paga a consumo. Da evidenziare che la velocità di navigazione in 4G è limitata a 30 Mbps in download. Si ricorda, infine, che Kena Mobile è un’operatore virtuale di TIM alla cui rete mobile si appoggia per offrire servizi voce e dati.