Matteo Tontini,

Assistente Google adotta nuove voci in nove paesi, dando la possibilità di scegliere una seconda opzione vocale agli utenti al di fuori degli Stati Uniti. Inoltre, quando verrà configurato un nuovo telefono Android, la voce di default sarà scelta a caso: ci saranno alcune persone, quindi, che si troveranno impostata quella vecchia, altre quella nuova (ovviamente sarà possibile cambiarla in un secondo momento).

Le nuove voci saranno disponibili per le lingue olandese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano e norvegese (il rollout sarà completato nei prossimi giorni). Assistente Google, come tutti gli altri principali assistenti digitali, è stato lanciato con una voce femminile. Tuttavia, BigG ha cercato di fare in modo che non abbia un sesso specifico: le nuove voci sembreranno maschili, ma nessuna di loro avrà un nome o una descrizione di genere. Piuttosto, Google farà riferimento a esse in base ai colori: una potrebbe essere chiamata “rossa”, l’altra “arancione”. I colori e l’ordine in cui verranno presentate saranno casuali, in modo da non indirizzare gli utenti verso una voce o l’altra – sebbene potranno cambiarla in qualsiasi momento.

Le voci multiple sono state finora disponibili solo negli Stati Uniti e soltanto in inglese. L’aggiornamento attuale rappresenta dunque un importante cambiamento, anche se la disponibilità delle voci sia ancora limitata. Negli Stati Uniti, al contrario, ci sono 11 voci in lingua inglese, tra cui quella di John Legend.

A proposito di Assistente Google, di recente è stata introdotta una nuovissima funzione dedicata al Fantacalcio: all’assistente è possibile chiedere le probabili formazioni delle squadre di Serie A, le ultime news e dettagli sul regolamento. Una feature che ogni fantallenatore potrebbe trovare utile per affrontare al meglio la nuova stagione!