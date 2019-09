Questo è il nuovo monitor curvo di HP

Antonino Caffo,

Insieme al nuovo notebook Elite Dragonfly, HP ha lanciato anche il suo primo display curvo ultra-wide, che mira a sostituire le configurazioni a doppio display utilizzate dai clienti business. Il monitor Ultrawide S430c vanta una dimensione diagonale di 43,4 pollici, disposta in un formato 32:10 con una risoluzione 4K ultra ampia. Proprio nel merito del mondo enterprise, HP sta attrezzando il monitor con una serie di funzionalità focalizzate sul business, come le capacità di docking e una webcam pop-up con sensori IR.

Internamente, il monitor HP S430c utilizza un pannello VA da 43,4 pollici, che offre una risoluzione 3840 × 1200 in una curva da 1800R. Il monitor offre una luminosità massima di 350 nits, un rapporto di contrasto di 3000:1, un tempo di risposta di 5 ms, angoli di visione verticale e orizzontale da 178ºa 178º, una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e, per finire, è anche antiriflesso.

Visto che questo non è un monitor focalizzato sul video, HP si sta limitando a coprire solo la gamma di colori sRGB (99%), che è lo spazio colore principale utilizzato dalle applicazioni per ufficio e produttività. Passando, per la connettività, il display ha un ingresso DisplayPort 1.2, una porta HDMI 2.0 e due ingressi USB Type-C (DP alt-mode), che consentono al dispositivo di essere collegato praticamente a qualsiasi PC.

Entrambe le porte USB-C possono fornire fino a 85 W di potenza ai loro laptop host (con un limite totale di 100 W), il che significa che il monitor può caricare anche macchine da 15,6 pollici con prestazioni ancora più elevate. Tali porte USB-C alimentano anche l’hub incorporato, offrendo al monitor quattro porte USB di tipo A. Come funzionalità extra, l’S430c include una webcam Full HD pop-up con sensori IR per Windows Hello, oltre a due microfoni. Il display supporta anche la tecnologia HP Device Bridge, che consente all’utente di controllare due PC contemporaneamente su uno schermo diviso.

Come altri monitor per professionisti, HP S430c è dotato di un supporto in grado di regolare l’altezza e l’inclinazione. Le vendite del monitor Ultrawide curvo S430c HP inizieranno il 9 novembre, con un cartellino di 999 dollari.