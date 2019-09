OnePlus 7T Pro, design simile al OnePlus 7 Pro

Luca Colantuoni,

Due giorni fa il CEO Pete Lau ha pubblicato sul forum ufficiale le prime immagini del OnePlus 7T. Il sito iGeeks Blog ha invece ricevuto dal noto leaker Steve Hemmerstoffer (alias OnLeaks) una foto del OnePlus 7T Pro che conferma un design piuttosto simile a quello dell’attuale OnePlus 7 Pro.

Il OnePlus 7T avrà un modulo fotografico posteriore di forma circolare con tre lenti in orizzontale. Il OnePlus 7T Pro conserverà invece il modulo del OnePlus 7 Pro con tre fotocamere in verticale. Si può tuttavia notare la presenza di un altro sensore (alla destra del modulo) che potrebbe essere di tipo ToF (Time-of-Flight) oppure semplicemente l’autofocus laser. Anche per questo modello è stata utilizzata una cover in vetro con sfumature cromatiche. L’immagine conferma inoltre l’ampio schermo Fluid AMOLED e la fotocamera frontale pop-up.

Per quanto riguarda le specifiche non ci sono novità rispetto alle precedenti indiscrezioni. Il OnePlus 7T Pro dovrebbe avere un display da 6,7 pollici con risoluzione Quad HD+ (3120×1440 pixel) e refresh rate di 90 Hz, processore octa core Snapdragon 855 Plus, 8 GB di RAM, 256 GB di storage, fotocamera frontale da 16 megapixel, fotocamere posteriori da 48, 8 e 16 megapixel (standard, tele con zoom ottico 3x e grandangolare), lettore di impronte digitali in-display e batteria da 4.085 mAh con ricarica rapida Warp Charge 30T. Il sistema operativo sarà certamente OxygenOS 10 basato su Android 10.

Il lancio ufficiale della serie OnePlus 7T avverrà in India il 26 settembre, mentre il debutto europeo è previsto per il 10 ottobre. Intanto il produttore cinese ha rilasciato la seconda beta di OxygenOS 10 per OnePlus 7 e 7 Pro che include diversi fix e alcune ottimizzazioni.