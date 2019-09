OnePlus 7T, prime immagini ufficiali

Luca Colantuoni,

Anche OnePlus ha deciso di seguire l’esempio di Google. Vista la difficoltà di bloccare la diffusione di immagini e specifiche, il CEO Pete Lau ha pubblicato sul forum ufficiale le prime immagini del OnePlus 7T che confermano la presenza di tre fotocamere posteriori. L’annuncio della nuova serie è prevista per il 26 settembre (il 10 ottobre in Europa).

OnePlus ha dunque deciso di mostrare in anteprima il design del nuovo smartphone. L’estetica è sempre stata al centro della filosofia “Never Settle”. Il CEO ricorda che, durante l’evento di presentazione del OnePlus One nel 2014, erano stati dedicati solo pochi minuti alle specifiche e alle prestazioni. Per buona parte dell’evento sono stati evidenziati il design e l’esperienza d’uso, fino ad allora considerati un “optional”, soprattutto per gli smartphone Android (a differenza degli iPhone). Materiali, spessore e peso sono caratteristiche molto importanti per OnePlus.

Il produttore cinese ha introdotto con il OnePlus 6 del 2018 una cover in vetro opaco e curvo su quattro lati, una novità assoluta. La tecnica utilizzata per realizzare questa superficie è stata ulteriormente migliorata e il risultato è visibile nel OnePlus 7T. La cover in vetro ha ora un colore che cambia tonalità in maniera graduale dall’alto (scuro) in basso (chiaro).

Sul retro si nota anche il nuovo modulo di forma circolare che ospita tre fotocamere, oltre al flash dual LED. Si possono chiaramente leggere le lunghezze focali: 17-26-51 millimetri. Secondo un noto leaker, i sensori hanno risoluzioni di 48, 16 e 12 megapixel, abbinati ad obiettivi grandangolare (f/1.6), ultra grandangolare (117 gradi) e tele (f/2.2) con zoom ottico 2x. Il OnePlus 7T dovrebbe avere uno schermo Fluid AMOLED da 6,55 pollici (refresh rate di 90 Hz), processore Snapdragon 855 Plus, 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage.