iPadOS arriva il 24 settembre, tvOS a fine mese

Marco Grigis,

Dopo il rilascio di iOS 13 e watchOS 6, avvenuto nella tarda serata di ieri, fra gli appassionati Apple sale l’attesa per i nuovi iPadOS e tvOS 13. Per questa tornata di release, infatti, il gruppo di Cupertino ha optato per un rilascio spezzettato su più giorni, forse anche per evitare rallentamenti durante le ore di primo affollamento del download. Ma quando saranno disponibili i sistemi operativi per tablet e Apple TV?

Durante l’evento Apple del 10 settembre, il gruppo di Cupertino ha annunciato una disponibilità di iPadOS – il sistema operativo nato da iOS 13 e aggiornato con delle funzionalità specifiche per i tablet – a partire dal 30 settembre. Negli ultimi giorni, tuttavia, la società ha deciso di anticipare la sua programmazione: l’aggiornamento sarà disponibile dal 24 settembre.

iPadOS è compatibile con tutti gli iPad dotati di processore pari o successivo all’A8X, quindi praticamente da iPad Air 2 in poi. Sono pertanto compresi tutti i rappresentanti della nuova linea degli iPad classici, reintrodotti nel 2017, così come i recenti nuovo iPad Air, iPad Mini 4 e 5, nonché tutti i rappresentanti di iPad Pro. Contestualmente a iPadOS, verrà rilasciato anche il primo aggiornamento a iOS 13, con iOS 13.1.

tvOS 13, il sistema operativo per Apple TV, dovrebbe invece essere disponibile a fine mese, presumibilmente attorno al trenta. Questa release inizierà a predisporre il set-top-box alle novità previste dal gruppo di Cupertino per novembre, come l’atteso servizio di streaming Apple TV+.

macOS Catalina, il nuovo sistema operativo per Mac, dovrebbe invece giungere ai consumatori finali nel mese di ottobre, forse contestualmente alla presentazione di nuovi laptop della linea MacBook Pro e all’avvio delle vendite per Mac Pro. Al momento, non è stata annunciata dalla società di Apple Park una data definitiva di disponibilità.