iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max: l’offerta di TIM

Filippo Vendrame,

I nuovi iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono da oggi ufficialmente disponibili all’acquisto in Italia. Gli operatori partner Apple, come TIM, hanno iniziato ad ufficializzare le loro offerte ad hoc che consentono ai loro clienti di poter acquistare comodamente a rate questi device. In particolare, l’offerta di TIM prevede più possibilità di acquisto agevolato.

iPhone 11, l’offerta di TIM

TIM Supervaluta è la possibilità di poter “rottamare” un proprio vecchio device per poter ottenere uno sconto sull’acquisto di uno dei nuovi iPhone. Basterà recarsi in un negozio TIM, farsi valutare il proprio vecchio smartphone e ricevere un voucher che permetterà di ottenere uno sconto sull’acquisto del nuovo smartphone o uno sconto sull’anticipo per un’offerta rateizzata. Tutti i dettagli dell’operazione sono disponibili all’interno del sito TIM.

In alternativa, l’operatore ha deciso di offrire i nuovi smartphone di casa Apple con l’offerta TIM NEXT che permette già dopo 6 mesi di poter cambiare il proprio dispositivo con un modello più recente. E’ prevista la sottoscrizione di una sorta di assicurazione per la protezione dello smartphone da danni accidentali a 6,9 euro mese o a 9,9 euro mese se incluso il furto. Addebito solamente su carta di credito Visa, Mastercard e Amex.

Lo schema dei costi è il seguente:

iPhone 11 64GB : anticipo di 99 euro più 30 rate da 25 euro al mese.

: anticipo di 99 euro più 30 rate da 25 euro al mese. iPhone 11 128GB : anticipo di 149 euro più 30 rate da 25 euro al mese.

: anticipo di 149 euro più 30 rate da 25 euro al mese. iPhone 11 256GB : anticipo di 119 euro più 30 rate da 30 euro al mese.

: anticipo di 119 euro più 30 rate da 30 euro al mese. iPhone 11 Pro 64GB : anticipo di 149 euro più 30 rate da 35 euro al mese.

: anticipo di 149 euro più 30 rate da 35 euro al mese. iPhone 11 Pro 256GB : anticipo di 199 euro più 30 rate da 39 euro al mese.

: anticipo di 199 euro più 30 rate da 39 euro al mese. iPhone 11 Pro Max 64GB : anticipo di 249 euro più 30 rate da 35 euro al mese.

: anticipo di 249 euro più 30 rate da 35 euro al mese. iPhone 11 Pro Max 256GB: anticipo di 299 euro più 30 rate da 39 euro al mese.

Infine, per tutte le ricaricabili, i nuovi iPhone possono esser normalmente acquistati in 30 rate più anticipo. Tutti i dettagli sempre disponibili sul sito dell’operatore.