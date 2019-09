iPhone 11, 11 Pro e Pro Max: l’offerta di 3 Italia

Filippo Vendrame,

I nuovi iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono finalmente arrivati in Italia dalla giornata di oggi. Contestualmente al loro debutto nei negozi, i nuovi smartphone di casa Apple sono ufficialmente entrati nei listini degli operatori che hanno iniziato a proporre le loro offerte con rateizzazione per permettere a tutti i loro clienti di poter acquistare questi smartphone pagando un anticipo e poi il resto a rate. Anche 3 Italia, brand di Wind Tre, ha lanciato la sua offerta speciale per i nuovi melafonini.

Offerta che si poggia sui piani ALL-IN Power, ALL-IN Super Power, Free Power e Free Power Super. Nei dettagli, ALL-IN Power propone chiamate illimitate, 300 SMS e ben 60 Giga di traffico Internet. ALL-IN Super Power, invece, offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 100 Giga di traffico Internet. Free Power e Free Power Super, infine, propongono i medesimi contenuti delle precedenti tariffe ma con in più la possibilità di poter cambiare smartphone con uno nuovo 19° al 29° mese.

Di seguito la completa offerta di 3 Italia per i nuovi iPhone 11 (tariffe con Vendita a Rate 3 Italia).

iPhone 11 con 3 Italia

ALL-IN Power iPhone 11 ​64GB: anticipo 99,99 euro, rate mensili di 20,99 euro.

ALL-IN Power iPhone 11 128GB: anticipo 99,99 euro, rate mensili di 21,99 euro.

ALL-IN Power iPhone 11 256GB: anticipo di 169,99 euro, rate mensili di 24,99 euro.

​​ALL-IN Super Power iPhone 11 64GB: anticipo 99,99 euro, rate mensili di 19,99 euro.

ALL-IN Super Power iPhone 11 128GB: anticipo 129,99 euro, rate mensili di 20,99 euro.

ALL-IN Super Power iPhone 11 256GB: anticipo di 169,99 euro, rate mensili da 23,99 euro.

Free Power iPhone 11 ​64GB: anticipo 169,99 euro e canone mensile di 38,97 euro.

Free Power iPhone 11 128GB: anticipo 179,99 euro e canone mensile di 39,97 euro.

Free Power iPhone 11 256GB: anticipo 179,99 euro e canone mensile di 42,97 euro.

Free Super Power ​​iPhone 11 64GB: anticipo 169,99 euro e canone mensile di 40,97 euro.

Free Super Power iPhone 11 128GB: anticipo 179,99 euro e canone mensile di 41,97 euro.

Free Super Power iPhone 11 256GB: anticipo 219,99 euro e canone mensile di 44,97 euro.

iPhone 11 Pro con 3 Italia

ALL-IN Power iPhone 11 Pro ​64GB: anticipo 129,99 euro, rate mensili di 32,99 euro.

ALL-IN Power iPhone 11 Pro 256GB: anticipo 129,99 euro, rate mensili di 39,99 euro.

ALL-IN Power iPhone 11 Pro 512GB: anticipo di 329,99 euro, rate mensili di 43,99 euro.

​​ ALL-IN Super Power iPhone 11 Pro 64GB: anticipo 129,99 euro, rate mensili di 31,99 euro.

ALL-IN Super Power iPhone 11 Pro 256GB: anticipo 129,99 euro, rate mensili di 38,99 euro.

ALL-IN Super Power iPhone 11 Pro 512GB: anticipo di 329,99 euro, rate mensili da 42,99 euro.

Free Power ​iPhone 11 Pro 64GB: anticipo 179,99 euro e canone mensile di 50,97 euro.

Free Power iPhone 11 Pro 128GB: anticipo 209,99 euro e canone mensile di 57,97 euro.

Free Power iPhone 11 Pro 256GB: anticipo 239,99 euro e canone mensile di 61,97 euro.

Free Super Power ​iPhone 11 Pro ​​64GB: anticipo 179,99 euro e canone mensile di 52,97 euro.

Free Super Power ​iPhone 11 Pro 128GB: anticipo 209,99 euro e canone mensile di 59,97 euro.

Free Super Power ​iPhone 11 Pro 256GB: anticipo 239,99 euro e canone mensile di 63,97 euro.

iPhone 11 Pro Max con 3 Italia

ALL-IN Power ​iPhone 11 Pro Max 64GB: anticipo 149,99 euro, rate mensili di 35,99 euro.

ALL-IN Power iPhone 11 Pro Max 256GB: anticipo 149,99 euro, rate mensili di 41,99 euro.

ALL-IN Power iPhone 11 Pro Max 512GB: anticipo di 379,99 euro, rate mensili di 45,99 euro.

ALL-IN Super Power ​​iPhone 11 Pro Max 64GB: anticipo 149,99 euro, rate mensili di 34,99 euro.

ALL-IN Super Power iPhone 11 Pro Max 256GB: anticipo 149,99 euro, rate mensili di 40,99 euro.

ALL-IN Super Power iPhone 11 Pro Max 512GB: anticipo di 379,99 euro, rate mensili da 44,99 euro.

Free Power iPhone 11 Pro Max ​64GB: anticipo 199,99 euro e canone mensile di 53,97 euro.

Free Power iPhone 11 Pro Max 256GB: anticipo 229,99 euro e canone mensile di 59,97 euro.

Free Super Power iPhone 11 Pro Max ​​64GB: anticipo 199,99 euro e canone mensile di 55,97 euro

Free Super Power iPhone 11 Pro Max 256GB: anticipo 229,99 euro e canone mensile di 61,97 euro.

Maggiori informazioni direttamente sul sito dell’operatore.