Microsoft Surface Pen con ricarica wireless?

Filippo Vendrame,

La nuova Surface Pen che Microsoft presenterà contestualmente ai nuovi prodotti della linea Surface il prossimo 2 ottobre, potrebbe integrare la ricarica wireless. Secondo quanto emerge dalla documentazione della certificazione ottenuta dalla FCC americana, il pennino dovrebbe disporre di un qualcosa che è stato descritto come “charging coil”, cioè “bobina di ricarica”. Trattasi di un indizio molto forte che la Surface Pen di prossima generazione potrebbe disporre della ricarica wireless per alimentare la batteria alloggiata al suo interno. Facile ipotizzabile che la società abbandoni le classiche batterie stilo integrando questa soluzione di ricarica.

Trattasi di un dettaglio importante che però non è davvero nuovo. In passato era emerso un brevetto di Microsoft che mostrava una ipotetica futura Surface Pen dotata proprio di tale tecnologia. Dunque, la casa di Redmond potrebbe aver deciso di inserire questa feature nel suo prossimo pennino che sarà dotato anche di supporto al Bluetooth low energy. Microsoft ha sempre puntato molto sulla Surface Pen migliorandola di continuo. Oggi, questi accessori stanno avendo un importante sviluppo. Si pensi, per esempio, alla S-Pen di Samsung. Facile immaginare che la casa di Redmond voglia continuare a competere in questo mercato proponendo un prodotto nuovo ed innovativo.

Tra due settimane, durante la presentazione di Microsoft sicuramente se ne saprà di più. La nuova Surface Pen, probabilmente, sarà venduta sempre come optional. Oltre a questo accessorio di indubbio interesse, il 2 ottobre dovrebbero essere presentati i nuovi Surface Pro 7, i Surface Laptop 3 e forse il tanto chiacchierato Surface con doppio display che tutti conoscono come Centaurus. Un evento che si preannuncia già adesso ricco di sorprese.