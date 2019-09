iPhone 11, 11 Pro e Pro Max: l’offerta di Vodafone

Filippo Vendrame,

I nuovi iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono finalmente disponibili all’acquisto in Italia da alcuni giorni. Vodafone, come operatore partner di Apple, ha prontamente inserito i nuovi smartphone di punta di Cupertino all’interno dei suoi listini permettendo ai suoi clienti di poterli acquistare in forma agevolata attraverso una rateizzazione abbinata a specifiche offerte tariffarie.

Una scelta che permette di evitare di dover dare immediatamente fondo alla propria carta di credito. Le offerte di Vodafone per i nuovi iPhone 11 si poggiano sui piani tariffari RED Unlimited Smart, RED Unlimited Ultra, RED Unlimited Black, Unlimited x4 Pro e Shake it Easy. Il primo offre 40 GB anche 5G, chiamate illimitate anche verso UE, SMS illimitati e Giga illimitati su alcune app a 18,99 euro al mese. La seconda offerta prevede 30 GB anche 5G, chiamate illimitate anche verso UE, SMS illimitati, 1000 minuti di chiamate extra UE, 1 GB di Internet in roaming extra UE, Giga illimitati per alcune app e Red Care a 24,99 euro al mese. La terza offerta prevede Internet illimitato anche in 5G, chiamate illimitate anche verso UE, SMS illimitati, 5G di Internet in roaming extra UE e Red Care a 39,99 euro al mese. La quarta offerta prevede, invece, 10 GB 4G, chiamate illimitate e Giga illimitati su alcune app a 14,99 euro al mese. Infine, la quinta offerta prevede 60 GB anche su rete 5G, chiamate illimitate, SMS illimitati e Giga illimitati su alcune app a 14,99 euro al mese.

I nuovi iPhone 11, iPhone 11 Pro e 11 Pro Max potranno essere acquistati a rate abbinandoli ad una di queste opzioni tariffarie. Vodafone richiede un anticipo variabile a seconda del modello scelto ed un canone mensile. Obbligo contrattuale minimo di 30 mesi.

Tutti i dettagli sui costi delle rateizzazioni per ogni specifico modello sono disponibili all’interno del sito di Vodafone.