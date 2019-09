L’UE dà ragione a Google sul “diritto all’oblio”

Matteo Tontini,

Google può brindare: per una volta, la Corte suprema europea ha dato ragione alla società americana, imponendo nuovi limiti geografici al “diritto all’oblio”. Di fatto, ha affermato che nella maggior parte dei casi dovrebbe applicarsi solo all’interno dell’Unione Europea, perché fuori dal Vecchio Continente vigono regole diverse. Anche per il web.

Si tratta di una vittoria significativa per Google: la Commissione francese dell’informatica e delle libertà, nel 2016 aveva infatti inflitto all’azienda statunitense una multa per non aver applicato il diritto all’oblio. Ma il colosso di Mountain View non è tenuto a rimuovere i collegamenti contenenti informazioni personali sui cittadini dai risultati di ricerca. L’autorità francese addetta alla regolamentazione della privacy aveva cercato di estendere tale diritto oltre i confini dell’UE, una posizione contrastata dai media, dai sostenitori della libertà di parola e dalle società tecnologiche come Google, che tendono da sempre a resistere a ogni tipo di censura. A ogni modo il tribunale ha riconosciuto che la protezione dei dati personali non è un diritto assoluto ed è necessario che sia bilanciato come altre libertà. Il senior privacy counsel di BigG, Peter Fleischer, ha così dichiarato:

È dal 2014 che lavoriamo duramente per trovare un equilibrio ragionevole tra il diritto di accesso all’informazione e la privacy. Siamo entusiasti di vedere che la Corte sia d’accordo con noi.

Secondo la sentenza emessa dal tribunale nel 2014, i motori di ricerca dovrebbero valutare la rimozione dei collegamenti nel caso in cui le informazioni non siano precise, siano eccessive o di interesse pubblico.