Marco Grigis,

iOS 13, il nuovo sistema operativo per iPhone lanciato da Apple pochi giorni fa, ha già raggiunto il 20% di tutti i dispositivi compatibili. Il gruppo di Cupertino non ha al momento rilasciato ufficialmente i suoi dati, ma è quanto si apprende dalle informazioni raccolte da Mixpanel, solitamente affidabili: tutte le analisi del gruppo, infatti, hanno poi sempre trovato conferma nell’ufficializzazione dei dati da parte della mela morsicata.

Si tratta di un dato molto promettente, che conferma ancora una volta come quello di iOS sia un ambiente sostanzialmente privo di frammentazione. La progressione appare leggermente migliore rispetto a quella del precedente iOS 12, sistema operativo che ha raggiunto il 20% all’incirca dopo una decina di giorni dal lancio, ed risulta quindi un primo traguardo estremamente promettente.

Proprio iOS 12 ha raggiunto una delle più alte diffusioni per un sistema operativo Apple, chiudendo il suo ciclo di vita al 93% di tutti i device compatibili in circolazione. La precedente porzione, invece, è occupata da smartphone e tablet rimasti a vecchi sistemi operativi, non aggiornabili a versioni più recenti. Nel caso di iOS 12, il nuovo sistema di gestione dei picchi di batteria, e la possibilità di riportare anche dispositivi non più giovanissimi a una buona velocità, ha certamente attirato le attenzioni degli utenti.

Per iOS 13, nel frattempo, sono i miglioramenti ulteriori sulla performance a convincere gli appassionati Apple, ma non bisogna dimenticare anche la porzione di utenti che sta già approfittando di iPadOS, il sistema operativo nato proprio da iOS 13 e dotato di nuove e specifiche funzioni per l’universo dei tablet. Non resta quindi che attendere i primi dati ufficiali diramati dal gruppo di Cupertino, per comprendere se le analisi di Mixpanel abbiano fatto davvero centro.